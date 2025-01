Toutes les versions de l’iPhone 16 Pro profitent du début de la nouvelle année pour s’afficher à prix réduits sur Amazon

Pour la nouvelle année, Amazon propose une belle offre si vous achetez l’iPhone 16 Pro dans sa plus performante des configurations. En effet, on trouve le modèle avec 1 To de stockage à 1 729 euros au lieu de 1 859 euros. Les versions 128 Go, 256 Go et 512 Go sont aussi en promotion.

Vous cherchez la puissance et la qualité sans lésiner sur le prix ? L’iPhone 16 Pro est beau, neuf et disponible avec une belle petite promo pour bien commencer l’année 2025. C’est le dernier modèle en version plus forte que l’iPhone 16 classique, fin prêt pour l’arrivée de l’IA Apple Intelligence dans quelques mois en France. Si jamais il vous tente, vous pouvez le commander actuellement dans sa version 1 To avec 130 euros de remise. Et, si vous n’avez pas besoin d’autant de stockage, les autres versions sont également à prix réduits.

Les points forts de l’iPhone 16 Pro

La puce A18 Pro fait des petites merveilles

L’autonomie fait des progrès par rapport à l’iPhone 15

iOS 18, toujours la crème des OS en matière de personnalisation

Au lieu de 1 859 euros, l’iPhone 16 Pro avec 1 To de stockage est aujourd’hui affiché à 1 799 euros, mais Amazon ajoute un coupon qui permet de faire baisser le prix à 1 729 euros. On trouve aussi le modèle 512 Go à 1 479 euros au lieu de 1609 euros, le modèle 256 Go à 1 269 euros au lieu de 1 359 euros et le modèle 128 Go à 1 169 euros au lieu de 1 229 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 16 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’iPhone 16 Pro, des évolutions par petites touches qui font plaisir

L’iPhone 16 Pro est donc l’un des derniers smartphones d’Apple, sorti cette année. Les années se suivent et les iPhone se ressemblent un peu et il faut avouer que les innovations de cet iPhone 16 Pro sont un peu discrètes. Le design reste le même, avec un cadre en titane super résistant et des dimensions de 149,6 x 71,5 x 8,25 mm pour 199 g.

L’écran est toujours aussi bon, avec une dalle OLED de 6,3″ qui affiche 2 622 x 1 206 pixels avec une fréquence d’affichage adaptative de 1 à 120 Hz. Il est légèrement plus grand que l’iPhone 15 avec une bonne luminosité pour un usage en extérieur. Il n’y a pas grande chose à redire sur l’écran, Apple sait ce qu’il fait et le fait très bien.

Une puce puissante et des photos à la hauteur de leur réputation

Tel le réacteur à arc MK1 sur la combinaison d’Iron Man, la puce A18 Pro anime l’iPhone 16 Pro avec pas mal de succès. Ça se traduit par une fluidité absolue lorsque vous utilisez l’appareil, avec gestion du multitâche efficace, édition des vidéos 4K sans trembler des genoux et même les jeux les plus gourmands tournent sans que l’appareil sourcille.

Côté photo, vous avez trois capteurs de 48, 48 et 12 Mpx pour filmer en 4K à 120 fps, une petite folie. Et le capteur frontal de 12 Mpx permet de faire de beaux selfies et de la visio de qualité. Là où le bât blesse sur la version proposée ici, c’est la mémoire de 128 Go, qui paraît très juste en 2024, surtout avec la taille des apps et des jeux qui augmentent.

Un dernier mot sur l’autonomie aussi : elle tient très bien et vous pouvez même bloquer le niveau de charge pour optimiser cette dernière. Et la charge « rapide » porte mal son nom puisqu’elle est capée à 20 W, avec aussi une compatibilité charge sans-fil.

Il y a encore beaucoup à dire sur l’iPhone 16 Pro et vous pouvez retrouver une analyse plus pointue en consultant le test complet disponible juste ici.

Il y a beaucoup de poissons dans la mer, alors si cet iPhone 16 Pro n’est pas à votre goût, vous pouvez retrouver de nombreuses références de smartphones dans notre guide d’achat dédié.

