Decathlon dégaine un nouveau sac à dos vélo vraiment pas cher et très pratique pour vos sorties

Pensé pour les sorties VTT ou le gravel, ce nouveau sac d’hydratation Decathlon – via sa marque Rockrider – mise sur la compacité sans sacrifier la praticité. Le tout à un prix très accessible.

Source : Decathlon

Decathlon continue d’étoffer sa gamme d’accessoires vélo avec un nouveau sac à dos compact pensé pour l’hydratation sur les sorties courtes. Ce modèle, conçu pour les pratiques VTT et gravel, intègre une poche à eau d’1 litre et offre une capacité de stockage de 4 litres. Il s’agit en quelque sorte d’une version plus petite et moins onéreuse du sac déjà croisé en avril dernier.

Le système d’hydratation comprend une poche souple avec une barrette de fermeture, un tuyau et une tétine à rotation 180°, équipée d’un mode on/off pour éviter toute fuite pendant le transport. La marque précise que le système ne goutte pas, même en position ouverte.

Des compartiments en nombre

Le sac se distingue par son format compact, mais il reste plutôt bien compartimenté. On retrouve quatre poches ou filets intérieurs, une poche extérieure sécurisée, ainsi qu’un passant prévu pour les lunettes. Les bretelles sont en mesh pour bien ventiler le tout. Et tout ce petit monde permet de transporter une belle quantité d’accessoires, d’après l’exemple de Decathlon.

Multitool, papiers, carte, clés, démonte-pneus, nécessaire de réparation, pompe, chambre à air ou encore un coupe-vent peuvent ainsi trouver leur place dans les différents espaces.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Un passant prévu pour les lunettes est également intégré, tout comme un insert à l’arrière pour fixer un éclairage LED à clip. Pratique pour améliorer sa visibilité – et donc sa sécurité – auprès des autres usagers en condition de faible luminosité. L’ensemble est maintenu grâce à une sangle pectorale et une sangle ventrale, ce qui est censé assurer une bonne stabilité.

Prix et disponibilité

Attention : le sac n’est pas étanche mais simplement déperlant. Il pourra encaisser quelques éclaboussures, mais ne protège pas contre une pluie prolongée. Le poids est annoncé à 450 grammes, avec une garantie de deux ans.

Deux coloris sont disponibles : noir fumé au prix de 24,99 euros, et gris foncé à 19,99 euros, directement sur le site de Decathlon.

