Ce poncho vélo Decathlon se la joue très stylé et très pratique pour vos trajets en ville

Le poncho vélo Decathlon 540, destiné aux trajets urbains, s’invite au catalogue de l’enseigne tricolore dans un tout nouveau coloris très joli, beige crème et vert fumé. L’occasion aussi de rappeler ses forces et ses faiblesses.

Il suffit de jeter un œil sur les pistes cyclables et les cyclistes pour voir à quel point le marché de l’équipement vélo est important. Tout le monde, ou presque, est affublé d’un accessoire vélo, que ce soit un casque, une veste, un gilet réfléchissant, des gants, un siège enfant, un tour de cou, une sangle cheville réfléchissante, etc.

Contre la pluie, de nombreuses solutions existent à tous les prix. Decathlon est évidemment en première ligne pour proposer un large choix de vestes et autres vêtements imperméables. À l’image de son poncho vélo 540, actuellement au catalogue et affublé d’une petite annotation « Nouveauté ».

Hyper compact dans sa poche centrale

En réalité, seul le coloris beige crème/noir fumé constitue la véritable nouveauté du jour. Mais c’est aussi l’occasion de rappeler les forces et les faiblesses de ce poncho qui pourrait être très utile au printemps et en été, compte tenu de sa faible résistance au froid. Il a avant tout été conçu contre les pluies et pour les cyclistes urbains qui aiment la praticité.

Poncho oblige, une coupe ample a naturellement été pensée afin de le porter au-dessus une veste printanière et de votre sac à dos – jusqu’à 20 litres, selon Decathlon. Il est aussi possible de caler la capuche au-dessus de votre casque de protection, si celui-ci n’est pas de type bol. La coupe est unisexe : ce poncho est donc aussi bien destiné aux femmes qu’aux hommes.

Côté praticité, Decathlon a intégré une poche centrale dans laquelle il est possible de ranger le poncho, pour ensuite le transporter dans un sac à dos par exemple. Une fois plié, le tout revendique les dimensions suivantes : 26,5 x 22,5 x 5,5 cm. Attention : le poncho 540 vous protège jusqu’aux genoux, mais pas le bas de vos jambes ni vos pieds.

Imperméabilité et taille

Niveau imperméabilité, le composant du poncho résiste jusqu’à une pression de 2000 mm d’eau après 5 lavages. En clair, il est en mesure de vous protéger contre une pluie faible, mais pas contre d’énormes averses de plusieurs dizaines de minutes par exemple. À noter que les coutures sont elles aussi étanches. Des bandes réfléchissantes sont aussi présentes pour renforcer votre visibilité auprès des autres usagers.

Décliné en trois tailles XS/S, M/L et XL/2XL, le poncho vélo Decathlon 540 est disponible au prix de 39,99 euros.

