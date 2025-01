Cette petite nouveauté Bosch très pratique va rendre vos trajets plus simples à vélo électrique, mais à certaines conditions

Avec l’électrification des vélos, aussi bien au niveau des moteurs que des transmissions, de nombreuses nouvelles possibilités s’offrent aux utilisateurs. Bosch vient de présenter une meilleure intégration de l’application de navigation Komoot, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité très pratique permettant de faciliter les départs.

Le SmartphoneGrip de Bosch est plus qu’un simple support pour smartphone. Il permet de contrôler le smartphone via la commande du vélo et peut même recharger le smartphone en induction.

Qui ne s’est jamais arrêté à un feu rouge en vélo électrique et s’est retrouvé en difficulté au moment de repartir, en raison d’un développement resté sur un rapport bien trop grand ? Une sensation désagréable qui survient lorsque l’on se fait surprendre par un arrêt sans avoir remonté ses vitesses au préalable.

Il n’est aussi pas vraiment possible de lever le vélo pour pédaler dans le vide et changer le développement à l’arrêt, les vélos électriques étant souvent bien trop lourds pour permettre cette manœuvre. Bosch a donc jugé bon d’ajouter une nouvelle fonctionnalité très pratique permettant d’éviter cette situation.

Le vélo peut changer de vitesse à votre place

Si votre vélo est équipé de la dernière mise à jour Rohloff – qui arrivera en réalité dans quelques semaines – de l’application Bosch eBike Flow, il est alors possible de profiter de la fonctionnalité E-14 eShift – qu’il faudra manuellement activer. Celle-ci permet au vélo électrique de sélectionner automatiquement un rapport inférieur lorsque vous êtes arrêté, facilitant ainsi le redémarrage dans la foulée. Selon les informations de eBikes News.de, plus d’informations sur ce système devraient arriver dans les prochaines semaines.

On imagine déjà que ce système sera compatible uniquement avec les dérailleurs électroniques, difficile d’imaginer Bosch avoir développé un petit robot capable de jouer sur la tension des câbles de dérailleur, dans le cas d’une transmission mécanique.

Une meilleure intégration de Komoot

Si vous êtes adepte du voyage à vélo ou tout simplement des longues sorties en pleine nature, vous connaissez certainement Komoot. L’application permet de planifier des parcours et de les partager pour organiser des sorties en groupe.

Déjà proposée sur les systèmes Bosch, notamment via l’application mobile, Komoot s’améliore avec la fonction « Live Sync ». Après avoir créé ou chargé un itinéraire dans Komoot, il suffit de cliquer sur « Naviguer avec Bosch eBike Flow ». Le tracé s’ouvrira alors dans l’application Bosch eBike Flow, permettant de prendre en compte l’autonomie restante du vélo. L’ajout de destinations intermédiaires ou le recalcul de l’itinéraire est possible.

Source : Frandroid

L’affichage a aussi été amélioré avec la possibilité de basculer entre une vue cartographique centrée et un aperçu global zoomé en un simple clic. À noter que ces nouveautés seront disponibles sur smartphone et sur Apple Watch à partir de la série 4. Les modèles plus anciens de la montre connectée d’Apple ne recevront plus de mises à jour.