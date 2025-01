Ce système révolutionnaire pour vélos électriques arrive sur quatre modèles : avec, la transmission disparaît

Fruit de 10 ans de développement, la technologie de transmission sans chaîne française Cixi PERS débarque sur 4 futurs vélos électriques ainsi qu’un véhicule intermédiaire.

La génératrice au pédalier sans vitesse envoie les infos aux deux moteurs. // Source : Heritage Bikes

Si vous n’êtes pas familier du monde des vélos électriques, sachez que le dérailleur n’est pas la seule solution. La transmission peut passer par des moyeux à vitesses intégrées (Shimano Nexus, Rohloff), des variateurs (Enviolo), des boîtes automatiques (Bafang, VanMoof, Valeo Cyclee, Pinion MGU), voire des transmissions à variation continue (Decathlon Owuru).

4 nouveautés avec CIXI

Une autre alternative est… l’absence de transmission, totalement électronique, et liant le moteur et le pédalier sans aucune chaîne. C’est l’œuvre de CIXI, une entreprise française travaillant depuis plus de 10 ans sur son projet PERS. Nous l’avions déjà aperçu en prototype sur divers salons et même expérimenté dès 2023.

2025 est l’année de la concrétisation, puisque les quatre premiers vélos électriques dotés d’une transmission CIXI PERS arrivent. La firme savoyarde les présentera au prochain salon Eurobike, fin juin 2025, apprend-on dans un communiqué de presse. Ils permettront de montrer les différentes cibles via quatre marques, dont une française : vélo électrique classique, speedbike, vélo cargo et un VAE à trois roues (trike). Le speedbike en question serait-il l’Heritage Altitude 2×2, prouvant le fonctionnement à deux moteurs, que l’on avait aperçu aux Prodays 2024 ?

L’Heritage Altitude 2×2, speedbike bimoteur à système CIXI PERS. // Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Seule certitude, le système est de fabrication française, dans l’usine de Poisy près d’Annecy (Haute-Savoie). La production a démarré en novembre dernier en petites quantités, avant une série à partir de mai 2025.

Même un véhicule mi-voiture, mi-vélo !

Le véhicule intermédiaire CIXI Vigoz. // Source : CIXI

Clou du spectacle sur stand CIXI à l’Eurobike 2025 : une vélomobile électrique – ou véhicule intermédiaire – Vigoz. Présentée en taille réelle, ce véhicule 3 roues à assistance au pédalage, avec une position assise et une carrosserie, est encore en cours d’homologation.