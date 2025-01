Un système de sécurité révolutionnaire pour vélos électriques, baisse de prix chez Peugeot et une mise au point sur le Steam Deck 2 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 6 janvier : Bosch présente un système antivol pour batteries de vélos électriques, Peugeot baisse les prix de deux voitures électriques et Valve met les choses au clair sur son Steam Deck 2. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Un antivol révolutionnaire pour les batteries de vélo électrique signé Bosch

L’équipementier Bosch vient de présenter son « Battery Lock », un système de sécurité désactivant à distance la batterie de ses vélos électriques. En cas de vol de son vélo, il suffira de la bloquer depuis son application eBike Flow. Une fonction disponible dès cet été.

Peugeot baisse le prix de ses E-208 et E-2008

Face à une concurrence de plus en plus féroce, Peugeot baisse les prix de ses voitures électriques. La petite E-208 perd 6 100 euros, mais uniquement sur sa version d’entrée de gamme. Plus intéressant, l’E-2008, un SUV compact, bénéficie de 2 000 à 3 000 euros de baisse sur l’ensemble des modèles.

Valve met les choses au clair sur son Steam Deck 2

Les rumeurs concernant une mise à jour du Steam Deck avec le processeur Ryzen Z2 d’AMD ont été formellement démenties par un responsable de Valve. L’arrivée d’une nouvelle console dans l’écosystème Valve n’est cependant pas à exclure.