La mise au point de Valve concernant le Steam Deck 2

Les rumeurs concernant une mise à jour du Steam Deck avec le processeur Ryzen Z2 d’AMD ont été formellement démenties par un responsable de Valve.

Après les annonces AMD du CES 2025, plus particulièrement les APU Ryzen Z2, Pierre-Loup Griffais, architecte technique chez Valve et figure centrale du développement du Steam Deck, vient de clarifier la situation concernant les rumeurs de mise à jour matérielle. Membre clé de l’équipe Steam Deck, il supervise le développement matériel et logiciel de la console portable de Valve.

Une position ferme

Sa déclaration est sans équivoque : « Il n’y a pas et il n’y aura pas de Steam Deck Z2« . Cette affirmation confirme la position déjà exprimée par Valve en novembre 2023, où l’entreprise annonçait qu’aucun Steam Deck 2 ne verrait le jour avant 2-3 ans.

Cette décision n’exclut pas pour autant l’arrivée d’une nouvelle console dans l’écosystème Valve. Une minimachine ? Le géant du jeu PC pourrait en effet développer un produit différent utilisant le Ryzen Z2, tout en préservant l’identité unique du Steam Deck original. Par ailleurs, l’adoption potentielle de SteamOS par des fabricants tiers ouvre la voie à des PC-consoles équipés du tout nouveau Ryzen Z2 Extreme.

SteamOS vs Windows 11

La stratégie de Valve dessine un futur où SteamOS pourrait devenir la plateforme de référence pour le gaming portable PC.

Cette approche protège l’investissement des possesseurs actuels du Steam Deck tout en permettant l’innovation via des partenaires.

L’année 2025 verra donc voir l’émergence de nombreuses consoles portables sous SteamOS équipées du Ryzen Z2. À commencer par Lenovo.