Les Apple Store en France intègrent le programme bonus réparation pour faire baisser la facture lorsque vous faites réparer votre iPhone, iPad ou Mac.

Un iPhone en cours de réparation // Source : iFixit

C’est un nouveau coup de pouce pratique auquel vous avez désormais droit dans les Apple Store en France. Les enseignes de la marque à la pomme sont à présent éligibles au bonus réparation.

Pour rappel, le bonus réparation est un dispositif mis en place depuis 2022 en France pour réduire votre facture lorsque vous allez faire réparer certains appareils électroniques en magasin. Très concrètement, il s’agit d’une petite aide financière visant à favoriser des comportements écoresponsables.

Le but du bonus réparation est en effet de vous inciter à garder votre produit le plus longtemps possible plutôt que de le remplacer dès qu’il y a un dysfonctionnement.

Cependant, tous les réparateurs professionnels ne sont pas forcément éligibles à ce bonus réparation. Un label QualiRépar est en effet décerné pour indiquer si tel ou tel spécialiste fait partie du programme.

Le logo du label QualiRépar

Justement, les Apple Store en France viennent d’obtenir ce fameux label QualiRépar.

Le label QualiRépar permet aux réparations éligibles effectuées dans les Apple Store de bénéficier d’une remise immédiate en magasin. Dans le cadre de sa mise en œuvre, Apple a collaboré avec l’éco-organisme français Ecologic dans le but d’offrir une expérience fluide, simple et rapide pour les clients en magasins.

25 à 50 euros de remise pour une réparation en Apple Store

Si vous allez faire réparer votre iPhone, votre Mac ou votre iPad au service d’assistance technique « Genius Bar » d’un Apple Store et que votre réparation est éligible, vous obtiendrez une réduction immédiate sur votre facture.

Appareil Apple réparé Montant du bonus réparation iPhone 25 € iPad 25 € Mac 50 €

Dans un mail envoyé aux médias, Apple insiste bien sur le fait qu’aucune démarche administrative n’est requise de la part du client ou de la cliente. « Le bonus est appliqué directement au moment du paiement ».

Le programme est effectif dès aujourd’hui dans l’ensemble des Apple Store situés en France. Lorsqu’un client se rend en magasin pour une réparation, son appareil est soumis à un diagnostic au Genius Bar, et les détails nécessaires à sa réparation seront collectés. Au cours de cette évaluation, notre équipe déterminera si la réparation est éligible au Bonus Réparation. Une fois la réparation effectuée, le bonus est directement appliqué sur la facture lors du passage en caisse, assurant ainsi un processus clair et transparent.