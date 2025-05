Apple veut séduire les gamers avec une nouvelle application pré-installée sur iPhone, iPad et Mac

Apple veut convaincre le public (et les développeurs) que son écosystème est parfaitement viable pour du jeu vidéo. Une nouvelle application dédiée au gaming serait sur le point d’être annoncée et elle sera installée sur tous ses nouveaux appareils en 2025.

Source : Apple

Apple accélère ses investissements dans le domaine du jeu vidéo. On apprenait ce mercredi que la firme avait racheté son premier studio de développement, RAC7, les auteurs du jeu Sneaky Sasquatch sur Apple Arcade.

Une nouvelle qui n’arrive pas seule puisque les indiscrétions de Mark Gurman chez Bloomberg nous révèlent qu’Apple compte lancer une nouvelle application gaming à travers tout son écosystème.

Une nouvelle application gaming sur tous les appareils Apple

Cette nouvelle application dédiée aux jeux vidéo sera préinstallée sur tous les iPhone, iPad, Mac et même Apple TV plus tard cette année, selon les sources du journaliste.

L’iPhone 16 est moins cher quand vous le louez Et si vous choisissiez la location pour votre futur iPhone 16 ? Chez mobile.club, il est accessible dès 36,90 euros par mois seulement, avec une garantie et une assurance incluse contre le vol et la casse !

Elle centralisera les accès aux jeux disponibles sur l’App Store et intégrera les différents succès, classements et fonctionnalités de communication d’un launcher du même type (Steam, Epic Game Store pour ne citer qu’eux).

L’application mettra aussi en avant l’offre d’abonnement Apple Arcade, qui vous permet de jouer à une sélection de 200 jeux indépendants pour 6,99 euros par mois.

Le journaliste mentionne aussi une version Mac de l’application qui « pourra exploiter les jeux téléchargés en dehors de l’App Store« , une première pour Apple sur ce type de service.

Cette nouvelle application devrait être annoncée lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference) d’Apple qui se tiendra le 9 juin prochain.

Apple persévère dans le jeu vidéo

Depuis quelques années, Apple multiplie les initiatives pour convaincre les développeurs et le public de son investissement pour le secteur du jeu vidéo.

Si l’iPhone reste un support phare pour le jeu mobile, le Mac peine encore à convaincre malgré un socle technique de plus en plus robuste. La puce M3 en 2023 a introduit des nouveautés significatives au niveau de son GPU, avec l’accélération matérielle du ray tracing et la comptabilité avec le mesh shading.

Malgré cette nouvelle initiative, les premiers testeurs interrogés par Gurman ne croient pas qu’elle changera la perception des joueurs et même des développeurs.