Apple développe désormais ses propres jeux vidéo

Après les films et les séries TV, les jeux vidéo. En rachetant son premier studio, Apple devient un développeur de jeux vidéo.

Quand on parle de jeux vidéo, on peut penser aux consoliers comme Nintendo, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, ou aux studios et éditeurs comme Rockstar Games, Square Enix, Capcom ou encore Ubisoft et EA.

Pourtant l’un des géants du jeu vidéo, souvent oubliés, est bel et bien Apple à travers sa plateforme iOS et l’App Store. En fait, lorsque l’on classe par chiffres d’affaires dans le jeu vidéo, Apple est généralement tout juste derrière Tencent, à jeu égale avec Microsoft et PlayStation.

Pour autant, Apple ne s’est pour le moment jamais vraiment impliqué à part entière dans cette industrie. C’est désormais chose faite avec le rachat de son premier studio de jeu vidéo : RAC7.

Du jeu mobile… pour le moment

RAC7 c’est le studio derrière le jeu Sneaky Sasquatch disponible sur Apple Arcade, le service de jeu vidéo par abonnement d’Apple. C’est la première fois de son histoire qu’Apple rachète un studio de développement de jeu vidéo.

C’est le média Digital Trends qui a reçu l’information de la part d’Apple, avec la déclaration suivante d’un représentant :

Nous adorons Sneaky Sasquatch et sommes ravis que l’équipe RAC7, composée de deux personnes, ait rejoint Apple pour continuer à y travailler avec nous.

D’après le média et Apple, il s’agirait d’une exception dans la stratégie de la marque et non du début d’une initiative plus large d’investissement dans le jeu vidéo.

Le coup à jouer d’Apple

Le domaine historique du jeu vidéo, que ce soit le jeu sur PC ou le jeu sur console, a toujours échappé à Apple. Pourtant la firme semble de mieux en mieux positionner pour s’impliquer davantage dans le secteur.

Sur PC, elle conçoit désormais ses propres GPU et travaille à rendre macOS de plus en plus convaincant pour les développeurs de jeu vidéo avec l’API Metal. Certains gros titres comme Assassin’s Creed ou Resident Evil sont désormais disponibles sur l’écosystème Apple.

De l’autre côté, les jeux vidéo sont de moins en moins dépendants de Windows grâce au travail effectué avec Valve sur Proton et le Steam Deck.

Apple a diversifié ses revenus en poussant tout un catalogue de services : Apple Pay, iCloud+, Apple TV+ ou encore Apple Music. Avec Apple Arcade, la marque a aussi un pied dans le jeu vidéo, mais le service semble moins prendre que les autres pour le moment. Apple Arcade ne semble pas avoir eu son « Severance ».

Ce rachat est donc peut-être un coup d’essai pour essayer de s’impliquer davantage dans le jeu vidéo.