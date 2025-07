Vos AirPods ne vous feront bientôt plus faux bond sur la recharge

Grâce à iOS 26, vos AirPods ainsi que le boitier ne tomberont plus en panne de batterie sans vous prévenir.

Depuis l’arrivée des premiers AirPods en 2016, un défaut de taille persiste : l’incapacité de savoir quand recharger ses écouteurs sans fil, jusqu’à la tonalité fatidique que l’on n’aime pas entendre et qui marque la fin de notre session d’écoute. Et le passage à la prise.

Si on enlève la diode du boitier et sans trifouiller à droite à gauche dans les menus de l’iPhone, il est tout simplement impossible de savoir quand nos AirPods ont besoin d’être rechargés.

Tout cela sera bientôt de l’histoire ancienne. Apple améliore enfin l’expérience de recharge de vos AirPods avec iOS 26, disponible dans sa version bêta pour les développeurs.

Repéré par 9to5Mac, vos AirPods vont désormais vous avertir par une notification lorsqu’ils sont presque déchargés et nécessitent de passer par la case recharge. Vous êtes également alertés si le boitier de rangement est en fin de cycle. Enfin, à la manière d’une Apple Watch, vous recevrez une notification lorsque la recharge de vos AirPods sera complète.

Si vous n’êtes pas client de cette fonctionnalité, vous pourrez désactiver la fonction « Notification de charge » dans la paramètres de batterie de vos écouteurs.

iOS 26 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. La bêta publique quant à elle sera publié au cours du mois de juillet, pour une mise en service de la version finale en septembre, avec la commercialisation des iPhone 17.

