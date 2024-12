À moitié prix, les Apple AirPods 3 feront un excellent cadeau à mettre sous le sapin de Noël

Les AirPods 3 se sont récemment fait remplacer par un nouveau modèle, mais ils n’en restent pas moins intéressants, surtout maintenant qu’on peut se les procurer pour une centaine d’euros, au lieu de 200 euros au départ.

Les AirPods 3 d’Apple // Source : Frandroid

Malgré l’arrivée de la quatrième génération, les AirPods 3 arrivent à séduire, notamment pour leur prix qui est de plus en plus bas, spécialement aujourd’hui. Ces écouteurs open-fit sont toujours recommandables pour leur qualité audio, l’audio spatial qu’ils offrent et leur bonne autonomie. Et si votre budget est plutôt restreint, il vaut mieux opter pour cette option qui revient moins chère que la nouvelle génération.

Ce qu’on apprécie des AirPods 3 d’Apple

Un bon confort avec le format open-fit

La qualité de l’audio et la spatialisation audio 3D

L’autonomie

Lancés à 199 euros, les AirPods 3 d’Apple sont actuellement proposés à 111 euros sur le site AliExpress, mais en appliquant le code GSFR08, ils reviennent à 103 euros.

Une ressemblance aux modèles Pro, mais avec un format ouvert

Pour celles et ceux qui sont réticents aux écouteurs intra-auriculaires, les AirPods 3 devraient vous plaire. Ils optent pour un format ouvert, avec des tiges 33 % plus courtes que celles des AirPods 2. Et malgré l’absence d’embout, ils proposent un bon confort et viennent se positionner facilement dans l’oreille.

Ce format à des inconvénients, vous pouvez oublier l’isolation passive ou la réduction de bruit active. Ils ne bloqueront absolument pas les sons extérieurs et vous serez parfois obligés d’augmenter le volume pour bien profiter de votre musique.

Une bonne qualité audio, avec quelques avantages

Malgré leur format open-fit, les AirPods 3 sont avant tout capables de proposer une qualité audio largement à la hauteur, avec une belle mise en avant des graves et des infragraves. L’ajout notable, c’est bien la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière offre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, en proposant un son en Dolby Atmos, mais également avoir un suivi surround du son si vous tournez la tête.

Concernant l’autonomie, les AirPods 3 peuvent fonctionner pendant six heures pour la lecture de musique, et quatre heures pour les conversations. Quant au boîtier de charge, il permet de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, et qu’il suffit de 5 minutes seulement pour 1 heure d’écoute. Et comme toujours, ces derniers s’intégreront parfaitement avec l’écosystème d’Apple. Ils s’appairent simplement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple — la magie opère.Â

