Utiliser l’Audio Spatial sur Apple Music : comment ça marche ? Quels casques et écouteurs pour en profiter ?

En 2020, Apple a annoncé quelque chose qui a vraiment piqué notre curiosité : l'audio spatial. En juin 2021, l'Audio Spatial optimisé par Dolby Atmos est arrivé sur Apple Music. Nous avons eu l'occasion de le tester, on vous explique comment ça marche et comment en bénéficier.

En mai 2021, Apple a annoncé deux nouveautés pour Apple Music. D’un côté, un son de qualité supérieure nommée Lossless, dont nous avons fait l’explication dans un dossier, ainsi que le son spatial. Depuis le 7 juin 2021, vous pouvez profiter d’un catalogue de sons lossless ainsi que de morceaux compatibles avec l’audio spatial sur l’application Apple Music, sans coût supplémentaire par rapport à l’abonnement initial. Il ne faut pas confondre les deux notions, qualité Lossless et Audio Spatial avec Dolby Atmos, car ce sont deux concepts différents même si les deux contribuent à améliorer l’expérience d’écoute.

Nous avons écrit un comparatif entre les services de streaming audio, Apple Music est à 9,99 euros/mois avec une compatibilité Android, iOS, Mac et Windows. Vous pouvez également en profiter sur le HomePod mini et d’autres enceintes connectées compatibles AirPlay.

Comment fonctionne le son spatial sur Apple Music ?

L’Audio Spatial (ou son spatial) est disponible depuis quelque temps chez Apple. On peut en profiter dans des vidéos et certains contenus, par exemple sur le service Apple TV mais aussi Disney+. Depuis le 7 juin, le son spatial est également disponible avec l’application Apple Music sur une partie du catalogue.

L’audio spatial peut être expliqué de différentes manières. Techniquement, on peut dire que cette technologie récupère les signaux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et applique des filtres audio directionnels, ajustant les fréquences que chaque oreille entend afin que les sons puissent être placés pratiquement n’importe où dans l’espace 3D. On peut aussi l’expliquer d’un point de vue ressenti : les sons semblent provenir de devant vous, des côtés, de l’arrière et même du dessus. On parle d’une expérience audio immersive.

Ce n’est pas la première technologie de ce type. Dolby Atmos for Headphones existe depuis un certain temps déjà, tandis que Sony a son format 360 Reality Audio pour la musique, il y a également de l’audio 3D dans certains jeux PS4 ainsi que de l’audio 3D sur la PS5.

Pour créer le format Audio Spatial, Apple s’est associé à Dolby et son format Dolby Atmos. Vous avez de la musique récente, mais aussi de vieux sons. Comment cela est-ce possible ? Dolby a remixé des milliers de morceaux avec son équipe d’ingénieurs, c’est pour cela que l’on se retrouve avec de la musique en audio spatial d’artistes qui ne sont plus de ce monde.

Les ingénieurs du son ont cartographié les parties individuelles d’un morceau (voix, effets sonores, musique non diégétique, etc.) à des points spécifiques d’un espace 3D numérique. Imaginez une sphère construite autour de vous, avec chaque source sonore placée autour. Cela permet à ces sons individuels de provenir de chaque côté, derrière, au-dessus ou au-dessous de vous. Les ingénieurs peuvent également ajuster la « distance » des sons afin qu’ils semblent plus proches ou plus éloignés.

La technique est connue sous le nom de « rendu binaural »

La lecture audio dans les écouteurs est obtenue grâce à des filtres HRTF (Head Related Transfer Function), qui ajustent numériquement la façon dont les sons sont joués afin qu’ils rebondissent dans vos oreilles de manière à ce qu’ils semblent provenir d’une certaine direction. Il faut bien placer le casque ou les écouteurs pour que votre cerveau perçoive l’effet recherché, c’est pourquoi la technique est connue sous le nom de « rendu binaural ». En gros, vos deux oreilles doivent percevoir le son pour que ça fonctionne.

Apple utilise également son propre algorithme pour virtualiser les sons 5.1, 7.1 et Dolby Atmos afin d’accentuer le champ sonore spatialisé. La marque californienne profite ainsi des puces H1 ou W1 que l’on trouve sur les écouteurs Apple et Beats qui intègrent un gyroscope et un accéléromètre pour détecter les mouvements de votre tête. Ces données sont prises en compte par l’algorithme pour créer une synthèse binaurale et ainsi ajuster la scène sonore, c’est ce que l’on appelle le 3D Head Tracking.

Est-ce que ça fonctionne vraiment ?

Oui l’Audio Spatial d’Apple est bluffant d’après nous, mais ça dépend évidemment de l’attente que vous en avez. Personnellement, j’ai toujours vécu dans un environnement musical en stéréo depuis mon premier Walkman jusqu’à mes derniers AirPods Pro. Néanmoins, j’ai eu l’occasion de tester de nombreux matériels, dont la technologie Sony 360 Reality Audio.

On est ainsi baigné dans la musique, dans une sorte de cocon chaleureux

Concernant l’Audio Spatial, nous avons eu l’occasion de le tester avec un iPhone 12 mini sur des AirPods Pro et AirPods Max. Ne vous attendez pas à des effets de folie, ce n’est pas l’effet recherché par Apple. C’est un mixage Atmos qui permet d’obtenir une ambiance englobante, avec quelques effets latéraux. On est ainsi baigné dans la musique, dans une sorte de cocon chaleureux, sans être dérangé par des mouvements d’objets dans tous les sens. La musique paraît ainsi plus subtile et plus claire, plus proche de l’expérience que l’on peut avoir dans une salle de cinéma. Selon nous, c’est une réussite.

Vous pouvez avoir mieux ailleurs, mais on apprécie surtout la simplicité d’utilisation de cette technologie. Un « vrai » son surround, qui permettrait d’obtenir une sensation de hauteur en faisant rebondir le son sur les plafonds, nécessiterait du matériel différent et certainement plus cher.

Quel matériel pour profiter de l’Audio Spatial ?

Il faut du matériel Apple au moins à la source. Vous pouvez l’utiliser avec un iPod, un iPad, un iPhone… tant que c’est du Apple. Sur vos oreilles, cela fonctionne sur tous les AirPods et les casques Beats dotés d’une puce H1 ou W1. C’est le cas de plusieurs modèles : BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro ou Beats Solo Pro.

Vous pouvez également en bénéficier sur la plupart des casques audio et écouteurs. Pensez à bien activer « Toujours activé » dans Réglages > Musique > Dolby Atmos. Nous vous conseillons des produits prenant en charge le format Dolby Atmos pour une expérience optimale.

Pour activer ou désactiver l’audio spatial pour tout, ouvrez les Paramètres et accédez au menu Bluetooth. Dans la liste des appareils connectés, appuyez sur l’icône « i » à côté de vos écouteurs, vous pourrez alors activer ou désactiver l’audio spatial.

Vous pouvez également le contrôler depuis le centre de contrôle sur iOS et iPadOS. Touchez de manière prolongée le curseur du volume pour activer ou désactiver l’audio spatial et afficher les icônes d’état.