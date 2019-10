Sony veut imposer 360 Reality Audio : l'objectif de cette technologie est de recréer l'expérience d'écoute de musique live. Après avoir re-enregistré 1 000 chansons, Sony est prêt à lancer son nouveau format.

Lors du CES 2019, j’ai eu l’occasion de tester le 360 Reality Audio sur le stand de Sony. Cette technologie a pour objectif de fournir une expérience de son à 360 degrés. Un peu comme les technos Dolby Atmos et DTS:X dans le cinéma, Sony compte imposer son nouveau format pour la musique.

Je me souviens de cette expérience au CES 2019…

Je me souviens de cette expérience comme si c’était hier : j’étais assis dans une salle où était disposées des enceintes (au moins 10 de mémoire) partout pour produire un son spatial total. Le type d’installation qui coûte une fortune. Le son démarre et c’est exactement ce à quoi je m’attendais : une expérience audio immersive. Puis, le son s’arrête.

Il est temps ensuite de prendre le casque audio que l’on me tend, de le mettre sur les oreilles et le son redémarre… et là, la même impression : une dizaine de haut-parleurs produisent un son spatial. Même réflexe que mon voisin : j’enlève mon casque, et là c’est le grand silence. Sony semble avoir réussi à reproduire un son spatial dans un simple casque, comme si une dizaine d’enceintes se trouvaient autour de nous. C’était bluffant.

Qu’est-ce que le Sony 360 Reality Audio ?

On peut parler de standard ou de technologie, mais ça serait pas complètement vrai. Le 360 Reality Audio est plutôt un écosystème. Cela nécessite une captation complète dans les studios jusqu’à la restitution dans un casque, une enceinte ou des écouteurs. Techniquement, on retrouve le codec MPEG-H 3D Audio, développé par le groupe Moving Picture Experts Group. Sony collabore également avec Fraunhofer IIS, qui a contribué au développement de l’audio Ambeo 3D de Sennheiser.

Il s’agit donc d’un format couteux à développer : il faut re-enregistrer chaque son, pour le moment Sony a enregistré 1 000 chansons. C’est l’ensemble de la chaîne de valeur qui est impacté.

Même si Sony lance officiellement 360 Reality Audio, le pari est encore loin d’être assuré. 1 000 chansons semble un chiffre très bas, et toutes ces chansons proviennent évidemment du label de musique de Sony, Warner et Universal. Sony s’est également associé à LiveNation pour produire 100 enregistrements de concerts de Charli XCX et Kodaline.

Comment profiter de ce nouveau format ?

Le Sony 360 Reality Audio arrive enfin, il est prévu pour cet automne. Sony a collaboré avec Amazon et Google pour fournir du contenu 360 Reality sur Echo Studio et Chromecast. Il est fort probable que l’expérience soit moins impressionnante qu’avec les derniers produits de Sony, y compris le casque et les écouteurs true wireless. Mais théoriquement, des milliers d’appareils pourront faire tourner ce format.

Vous pourrez accéder aux chansons de 360 ​​Reality via Tidal, Amazon Music HD et Deezer depuis leurs applications respectives iOS et Android.