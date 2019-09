Amazon sur met à la HiFi avec Amazon Music HD. Qobuz, Deezer et Tidal ont un nouveau concurrent sérieux dans le domaine du streaming de musique en qualité CD.

Les offres de musique en streaming sont désormais nombreuses et Spotify comme Apple Music ont pris le large sur leurs concurrents en termes de nombre d’abonnés. Parmi les concurrents, Amazon Music est certainement celui qui a le plus gros potentiel, mais il est arrivé un peu tard pour prétendre au titre.

Pour se démarquer, il lui reste la possibilité d’ajouter de nouvelles options et c’est le cas aujourd’hui avec le lancement de l’offre Amazon Music HD au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Celle-ci propose 50 millions de pistes en 16 bit/44,1 kHz (des « pistes HD »), et des millions d’autres en 24 bit/192 kHz (des « pistes Ultra HD » selon Amazon). Les fichiers sont au format Flac lossless.

Le service s’adapte à la connexion de l’utilisateur et offre automatiquement la meilleure qualité possible en fonction de la situation et de l’appareil utilisé.

Moins cher pour les abonnés Prime

Amazon Music HD est proposé à 12,99 dollars par mois pour les abonnés Amazon Prime et 14,99 dollars par mois pour les autres. Quant à ceux qui sont déjà abonnés au service Amazon Music, il faudra débourser 5 dollars de plus pour accéder à ces fichiers de meilleure qualité. Ils peuvent également tester le service sans frais pendant 90 jours.

Peut-être que cela fera bouger Apple et Spotify qui, malgré leur position de leader, sont les seuls — avec Google — à ne plus proposer une offre de musique en streaming sans perte de qualité.