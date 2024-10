Test des Apple Airpods 4 (avec ANC) : Apple réinvente les écouteurs ouverts

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Après avoir placé la barre très haut avec les écouteurs fermés AirPods Pro 2, Apple s’est décidé à améliorer significativement les performances acoustiques de ses écouteurs ouverts AirPods. Comme les modèles haut de gamme Pro 2, les AirPods 4 embarquent désormais la puce Apple H2, véritable couteau suisse audio, en charge de la transmission Bluetooth, de l’égalisation du son, de sa spatialisation, de la réduction de bruit active et de l’optimisation des appels. Rien que ça.

Au-delĂ de leurs performances acoustiques Ă©poustouflantes, que ce soit en mode Audio Spatial ou en simple stĂ©rĂ©o, les AirPods 4 se rĂ©vèlent un vĂ©ritable plaisir Ă utiliser au quotidien. Lorsqu’ils sont associĂ©s Ă un appareil Apple, ils dĂ©ploient tout leur potentiel en offrant des fonctionnalitĂ©s innovantes, telles que la dĂ©tection intelligente des conversations ou la reconnaissance des hochements de tĂŞte pour interagir avec l’assistant Siri.

Ces Ă©couteurs ne se contentent pas d’exceller sur le plan sonore ; ils transforment l’expĂ©rience utilisateur en la rendant plus fluide, plus intuitive et parfaitement intĂ©grĂ©e Ă l’Ă©cosystème Apple. UtilisĂ©s avec un smartphone Android, ils valent aussi le dĂ©tour pour leurs qualitĂ©s acoustiques et leur rĂ©duction de bruit active, Ă©tonnante pour des Ă©couteurs ouverts. En voici le test complet.

Ces écouteurs ont été testés avec un iPhone et un Macbook Air Apple Silicon.

Apple AirPods 4 Design : l’Ă©volution subtile

Oubliez la rĂ©volution esthĂ©tique : les AirPods 4 reprennent fidèlement le design des AirPods 3. On retrouve ces mĂŞmes lignes arrondies, la blancheur immaculĂ©e, presque clinique ; le design minimaliste par excellence. Mais au-delĂ de cette apparente simplicitĂ©, il y a une vraie science du confort. Ces Ă©couteurs, on les oublie. Ils se nichent dans l’oreille, Ă©pousent ses courbes naturellement et se trouvent toujours bien placĂ©.

Les AirPods 4 sont dotĂ©s d’une zone de contrĂ´le avec capteur de pression sur chaque Ă©couteur, activĂ©e par un lĂ©ger pincement. Un retour haptique sous forme de clic sonore confirme la prise en compte des commandes. C’est simple et efficace.

Officiellement, les AirPods 4 sont certifiés IP54. On pourra donc envisager une activité sportive avec eux, d’autant qu’ils tiennent étonnamment bien en place. Quant au confort de port, il est idéal et l’on peut envisager d’écouter de la musique des heures durant ou de bingewatcher une série.

Un nouvel Ă©tui mais toujours pas de gestion du volume

Étonnamment, Apple n’a toujours pas intĂ©grĂ© le contrĂ´le du volume par glissement, une fonctionnalitĂ© qui reste l’apanage des AirPods Pro 2. Il faudra donc se servir de son smartphone, de son Apple Watch ou invoquer Siri pour ajuster le volume.

L’étui de charge a également été revu. Plus compact que la génération précédente, il perd 4 mm en largeur et de 3 à 5 grammes selon la version. Car il en existe deux : les AirPods 4 sans réduction de bruit active sont livrés avec un boîtier rechargeable uniquement via USB-C, tandis que ceux avec ANC disposent d’un boîtier supportant avec la charge sans fil Qi et compatibles avec les chargeurs Magsafe de l’iPhone et de l’Apple Watch. Ce boîtier plus évolué est également doté d’un haut-parleur pour sonner lorsque les écouteurs sont recherchés avec l’application Localiser.

Le boîtier ne dispose d’aucun bouton physique, mais d’une zone tactile sur la face avant. Une double pression lance l’appairage Bluetooth, tandis qu’une série de trois double pressions réinitialise les écouteurs.

Apple AirPods 4 L’Ă©cosystème Apple comme terrain de jeu

Bien que l’on puisse utiliser les AirPods 4 avec n’importe quelle source, notamment les smartphones Android, ils ne sont jamais aussi fonctionnels qu’utilisés avec un iPhone ou un appareil Apple. Or écosystème Apple, impossible d’ajuster les paramètres avancés des écouteurs et il faut se contenter des fonctions accessibles en pressant sur les écouteurs.

Action Commande Tactile Lecture/Pause Appuyer une fois Passer Ă la piste suivante Appuyer deux fois Revenir Ă la piste prĂ©cĂ©dente Appuyer trois fois Activer/DĂ©sactiver la rĂ©duction de bruit Appui long sur l’Ă©couteur RĂ©pondre Ă un appel Appuyer une fois Raccrocher un appel Appuyer deux fois Activer Siri * Dire « Dis Siri » ou appui long *Aucun autre assistant vocal que Siri n’est gĂ©rĂ©

Une expérience utilisateur au top

L’expĂ©rience de connexion des AirPods 4 se distingue par sa fluiditĂ©, fruit d’une intĂ©gration poussĂ©e dans l’Ă©cosystème Apple. Ouvrez le boĂ®tier et les appareils Apple Ă proximitĂ© les reconnaissent instantanĂ©ment. Une animation discrète sur l’Ă©cran de votre iPhone (ou autre appareil) vous guide alors vers un appairage simplifiĂ©, en une seule touche.

Dès lors, les AirPods 4 sont disponibles sur l’ensemble des appareils connectĂ©s Ă votre compte iCloud, vous permettant de passer d’un iPhone Ă un iPad, un Mac, une Apple Watch ou une Apple TV sans effort. Cette transition est automatique : il vous suffit de lancer un contenu audio sur l’appareil de votre choix, et les AirPods 4 s’y connectent sans dĂ©lai (sauf pour l’Apple TV oĂą la sĂ©lection est manuelle).

Un hochement de tĂŞte suffit

Les AirPods 4 transcendent leur fonction d’Ă©coute musicale pour devenir de vĂ©ritables assistants. Ils dĂ©livrent les notifications importantes directement dans les oreilles, et libèrent ainsi l’utilisateur de son Ă©cran. Siri s’active facilement avec un « Dis Siri » ou un simple « Siri ».

Dans les situations oĂą parler n’est pas indiquĂ©, un hochement de tĂŞte pour « oui » ou un mouvement de tĂŞte pour « non » permettent d’interagir avec l’assistant vocal. Cela peut sembler gadget, mais c’est souvent pratique.

Des conversations en toute simplicité

La dĂ©tection des conversations facilite les Ă©changes avec son entourage. Lorsqu’elle est active, cette fonction dĂ©tecte la voix de l’utilisateur et active immĂ©diatement le mode transparence, tout en baissant le volume musical. La musique reprend automatiquement Ă la fin de l’Ă©change.

Une connexion radio solide

Les AirPods 4 proposent une connexion Bluetooth des plus stables, quelle que soit la source. Dans la limite de 10 mètres, le signal audio n’est pas affectĂ© par une cloison mince ou un plancher. La gestion du protocole multipoint n’est pas intĂ©grĂ©e et si dans l’Ă©cosystème Apple on passe automatiquement d’un appareil Ă un autre, c’est entièrement manuel avec un smartphone Android ou un ordinateur sous Windows. CĂ´tĂ© codecs, seules les compressions SBC et AAC sont prises en charge. Toujours pas de LDAC ou de codecs plus rĂ©cents au programme donc, mais compte tenu des performances sonores offertes, il n’y a sans doute pas matière Ă s’en plaindre.

Apple AirPods 4 La première ANC efficace avec des écouteurs ouverts

DĂ©velopper un système de rĂ©duction active du bruit pour des Ă©couteurs ouverts semblait ĂŞtre une mission impossible, un dĂ©fi sur lequel de nombreux concurrents se sont cassĂ© les dents. L’enjeu est de taille : attĂ©nuer des bruits parasites que l’on laisse dĂ©libĂ©rĂ©ment parvenir Ă l’oreille en raison de la structure ouverte des Ă©couteurs. Cela revient Ă Ă©coper frĂ©nĂ©tiquement l’eau d’une embarcation Ă la coque criblĂ©e de trous.

En thĂ©orie, ce processus nĂ©cessite une puissance de calcul colossale. Il faut analyser en temps rĂ©el la multitude de sons parasites parvenant au conduit auditif, puis gĂ©nĂ©rer instantanĂ©ment des ondes sonores en opposition de phase pour les neutraliser. Apple a pourtant largement relevĂ© le dĂ©fi. Cette prouesse technologique, liĂ©e Ă la puce H2, marque Ă l’Ă©vidence un tournant.

Pour autant, tout n’est pas parfait. Bien que la rĂ©duction active du bruit des AirPods 4 reprĂ©sente une avancĂ©e remarquable, elle n’atteint pas le niveau d’isolation offert par les AirPods Pro 2. Ces derniers, grâce Ă leur conception intra-auriculaire, offrent une attĂ©nuation sonore nettement supĂ©rieure. Par exemple, dans les transports en commun, les AirPods Pro 2 rĂ©duiront considĂ©rablement le bruit des moteurs et des conversations, crĂ©ant presque une bulle de tranquillitĂ©. Les AirPods 4, quant Ă eux, attĂ©nueront ces bruits plus modĂ©rĂ©ment, sans tout Ă fait couper l’utilisateur de son environnement. Reste que c’est dĂ©jĂ beaucoup et bien plus que proposent les concurrents.

Un mode transparence au niveau des AirPods Pro 2

Sans surprise, le mode transparence, qui permet d’entendre son environnement tout en portant les Ă©couteurs, rivalise avec celui des AirPods Pro 2, rĂ©fĂ©rence du marchĂ©. Cette performance s’explique Ă nouveau par l’intĂ©gration de la puce H2.

C’est bien simple, on oublie presque qu’on porte des Ă©couteurs.

Apple AirPods 4 Un son entraînant et cristallin

Les AirPods 4 sont des Ă©couteurs brillants. L’Audio Spatial atteint son plein potentiel avec un abonnement Ă Apple Music, mais les AirPods 4 excellent Ă©galement Ă simuler l’immersion sonore Ă partir d’autres plateformes de streaming. Les meilleurs rĂ©sultats avec Apple Music s’expliquent par la disponibilitĂ© de titres en Dolby Atmos, qui offrent huit canaux audio au lieu des deux habituels en stĂ©rĂ©o. Apple a su contourner les limitations du Bluetooth pour transmettre les mĂ©tadonnĂ©es de spatialisation Dolby Ă ses Ă©couteurs, une prouesse technique que ses concurrents n’ont pas encore reproduite. La puce H2 intĂ©grĂ©e dĂ©code ensuite ces informations et crĂ©Ă© une expĂ©rience audio binaurale nettement supĂ©rieure et plus immersive.

Notez que pour profiter de l’Audio Spatial, il est nécessaire d’utiliser un iPhone, un iPad, une Apple TV 4K ou un Mac avec puce Apple Silicon (M1, M2…).

La fonction de Head Tracking (suivi des mouvements de tĂŞte) permet d’ajuster dynamiquement le son selon l’orientation de la tĂŞte. Par exemple, si vous tournez la tĂŞte vers la gauche, le son semblera venir de la droite. LĂ encore les AirPods 4 sont supĂ©rieurs aux Ă©couteurs proposant une fonction similaire et l’on ne souffre pas d’une sensation de vide du cĂ´tĂ© opposĂ© Ă l’orientation de la tĂŞte ; il y a toujours des sons intelligemment placĂ©s.

Comportement dynamique et scène sonore

Comme les transducteurs des AirPods Pro 2, ceux des AirPods 4 sont hyper-réactifs et passent d’un son à un autre avec un retard minimal. Leur bon régime transitoire permet de reproduire fidèlement la musique et de laisser entendre une foule de détails. Leur signature sonore est caractérisée par un grave puissant, un médium clair et des hautes fréquences cristallines. Comme souvent avec les écouteurs ouverts, les hautes fréquences sont en avant, mais elles sont si fines et rapides que cela « passe crème ». Le son des AirPods 4 est donc coloré, mais on lui pardonne sans mal, tant il est entraînant et que la scène sonore est hyper-vaste.

Les AirPods 4 sont généreux en hautes fréquences, mais elles sont remarquablement fluides // Source : Tristan Jacquel

La courbe de réponse montre le renforcement des graves vers 60-70 Hz, ce qui donne de l’impact aux batteries et percussions. L’infra-grave est — format ouvert oblige — moins profond qu’avec les Pro 2, mais bien perceptible. Le registre médium est très stable et plutôt linéaire dans ses parties basses et centrales, ce qui donne une bonne résolution aux instruments et aux voix. L’aigu est joué avec plus de volume, mais essentiellement aux fréquences qui apportent de la brillance. L’impressionnant pic vers 13 kHz n’est pas perçue de façon aussi forte par l’oreille, car elle y est naturellement peu sensible. Et puis, comme expliqué plus haut, la finesse est telle qu’elle flatte l’oreille et qu’on y prend plaisir.

Grave : très bonne capacité d’impact, homogène et avec une profondeur agréable

Médium : rapide et fourmillant de détails

Aigu : en avant, mais cristallin et fluide

Apple AirPods 4 Une qualitĂ© d’appel inĂ©dite

Non content d’être excellents pour écouter de la musique, les AirPods 4 marquent une progression importante dans la qualité des appels téléphoniques. Comme pour l’Audio Spatial, Apple a contourné les limitations inhérences au protocole Bluetooth. Plutôt que d’utiliser la technologie de compression préhistorique du profil HFP (Hand Free Profile), Apple a implémenté le codec AAC-ELD (Enhanced Low Delay), déjà utilisé pour traiter le son sur les réseaux 4G et 5G. Avec un iPhone ou un appareil Apple, l’écart qualitatif est colossal. Avec un smartphone Android, le son est plus conventionnel.

Au-delĂ , les microphones intĂ©grĂ©s captent très bien la voix de l’utilisateur et la puce H2 la dĂ©barrasse des bruits environnants. On est ainsi très bien entendu de son interlocuteur. Ă€ l’inverse, on l’entend Ă©galement très bien, surtout si l’ANC est activĂ©e.

Apple AirPods 4 L’autonomie mĂ©rite de progresser

Apple annonce jusqu’à 5 heures d’autonomie à 50 % du volume, sans réduction de bruit active et environ 4 heures lorsque l’ANC fonctionne. C’est en deçà des AirPods 3 et certainement dû à la consommation de la puce H2. J’ai mesuré 4h10 avec la réduction de bruit active, avec de nombreux titres en Dolby Atmos dans ma playlist. On peut regretter que l’autonomie ne soit pas supérieure, mais c’est le prix à payer pour profiter d’un son de grande qualité et d’une ANC efficace.

Les Apple AirPods 4 sont disponibles sans ANC à 149 euros et avec ANC et boîtier compatible Magsafe à 199 euros.