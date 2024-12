Ninebot KickScooter C2 Lite : cette trottinette électrique taillée pour les enfants est le parfait à mettre sous le sapin

La Segway-Ninebot KickScooter C2 Lite est une trottinette électrique s’adressant aux 6-10 ans. Avec ses lumières d’ambiance sous sa plateforme, sa vitesse bloquée et son autonomie confortable, ce modèle est idéal pour les jeunes enfants, qu’ils soient novices ou déjà expérimentés. Un cadeau idéal à placer sous le sapin de Noël que l’on trouve en ce moment à un prix doux : 149,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Rakuten.

Les trottinettes électriques Ninebot de la marque Segway font partie des valeurs sûres sur le marché de la mobilité électrique. Si les adultes sont le cœur de cible du fabricant, ce dernier n’oublie pas pour autant les enfants et conçoit également des modèles adaptés aux petits riders, à l’image de la KickScooter C2 Lite, dont la vitesse est bridée par sécurité. Le petit plus de cette trottinette ? Son système d’éclairage coloré très fun sous le deck. Bref, un modèle bien sympathique et rassurant que l’on trouve en ce moment affiché à moins de 150 euros.

Les points essentiels de la KickScooter C2 Lite

Une trottinette pour les 6-10 ans

Une vitesse maximale de 16 km/h

Une autonomie de 14 km

Des lumières d’ambiance sous la plateforme

Habituellement affichée à 169,99 euros, la trottinette électrique Segway-Ninebot KickScooter C2 Lite est en ce moment vendue à 149,99 euros chez Rakuten (vendeur Carrefour).

Une trottinette rassurante et originale

La Segway-Ninebot KickScooter C2 Lite est une petite trottinette électrique taillée pour les enfants de 6 à 10 ans (de 1,15 m à 1,45 m), dont le design a été pensé pour préserver leur sécurité à tout moment. D’abord, le marchepied est doté d’une surface antidérapante pour prévenir toute glissade. La trottinette est aussi certifiée IPX4, et donc résistante aux éclaboussures, pour la rendre plus solide face aux éléments. Un indicateur de batterie est également placé sur la trottinette pour permettre aux enfants de la recharger avant qu’elle ne tombe en rade. On aurait toutefois aimé qu’une sonnette soit directement incluse, mais vous pourrez toujours en acheter une pour compléter l’installation.

Mais parce qu’une trottinette électrique conçue pour les enfants doit aussi être jolie et fun, la marque a ajouté une touche de bleu bien vibrant autour du deck. Et ce n’est pas tout. Segway-Ninebot a aussi installé un système d’éclairage d’ambiance RVB sous la plateforme. Ainsi, ce sont plus de 250 couleurs qui peuvent être projetées sur le sol durant la conduite. Et l’éclairage peut même se synchroniser avec le mode de conduite choisi.

Une conduite sécurisante

Cette C2 Lite embarque par ailleurs des pneus solides de 7 pouces, capables de minimiser le risque de crevaison, ainsi que d’un frein à main mécanique facile à maîtriser. Le moteur brushless intégré est de son côté capable de délivrer une puissance de 130W, qui permet aux enfants d’atteindre la vitesse maximale de 16 km/h ; une vitesse sans surprise moins élevée que pour les adultes. Trois modes sont d’ailleurs disponibles : « Standard » pour démarrer lentement, « Assistance électrique » pour faciliter la glisse et « Sport » pour accélérer la cadence en toute sécurité.

Enfin, côté endurance, la trottinette propose une autonomie théorique de 14 km, ou 9 km avec la vitesse maximale. La marque indique aussi une durée de fonctionnement approximative de 70 min en tout. Pour la recharger, l’enfant pourra la monter chez lui très facilement puisqu’elle ne pèse que 7,8 kg. Pour le temps de charge, comptez environ 5 h 30.

Si vous souhaitez plutôt découvrir des modèles pour adultes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.