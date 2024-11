Avec cette promo spéciale Black Friday, la trottinette électrique Ninebot E2 Pro E chute sous les 300 €

La Ninebot E2 Pro E est une trottinette électrique de la marque Segway que vous retrouvez actuellement en promotion chez Auchan à 299,99 euros pendant le Black Friday, contre 429,99 euros habituellement.

Pour aller au travail, à la fac ou même au lycée rapidement et écologiquement, rien de mieux qu’une bonne petite trottinette électrique. C’est ce que vous propose Auchan durant le Black Friday avec cette réduction de 30% sur la Segway Ninebot E2 Pro E, qui passe sous la barre des 300 euros.

Les avantages de la Ninebot E2 Pro E

La puissance qui peut culminer au max à 750W

La présence de clignotants, pour renforcer la sécurité

L’autonomie qui va jusqu’à 40 km en mode E

Alors qu’elle coûte normalement 429,99 euros, la trottinette électrique dont le nom complet est Segway Ninebot E2 Pro E passe à 299,99 euros pendant le Black Friday.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Ninebot E2 Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design bien pensé pour un usage urbain

La Ninebot Segway E2 Pro E est donc une trottinette électrique qui, comme la plupart de ses consœurs, est pensée pour un usage quotidien en ville. Avec sa potence courbée vers l’avant et son plateau bicolore, elle se distingue esthétiquement tout en offrant des fonctionnalités pratiques. Un crochet intégré sur la colonne de direction permet de suspendre un sac, et les câbles dissimulés renforcent son look épuré.

Cependant, ses 19 kg la rendent difficile à transporter à la main, un point négatif pour les trajets en transport en commun. Le plateau, large et spacieux, offre une bonne stabilité pour les pieds, mais la petite béquille manque de robustesse, ce qui peut occasionner des chutes sur certains terrains.

Une puissance maîtrisée sur une trottinette connectée

Dotée d’un moteur arrière de 350 W, avec des pics jusqu’à 750 W, la Ninebot E2 Pro E assure des accélérations vives et une bonne capacité en montée. Elle propose trois modes de conduite ainsi qu’un mode piéton, permettant d’adapter la vitesse aux différentes situations. L’application connectée permet de suivre le kilométrage et de configurer la récupération d’énergie, un plus pour l’autonomie.

L’écran de 2,8″ est moderne, mais le bouton central exige de s’arrêter pour changer de mode, ce qui limite la praticité en route. Le moteur reste aussi légèrement bruyant, un détail qui pourrait gêner dans des environnements calmes. L’autonomie annoncée est de 40 km, mais ça, c’est en mode E. Après, tout dépend de votre corpulence, de la météo et de la route que vous empruntez. Mais sachez que vous aurez environ 1h d’autonomie à 25 km/h pour un temps de charge de 5h.

Si jamais vous voulez en apprendre plus, vous pouvez consulter notre test complet de la Ninebot Segway E2 Pro E, car notre équipe l’a eu entre les mains et sous les pieds.

Plusieurs trottinettes électriques ont été testées chez Frandroid, donc si vous voulez en comparer plusieurs avant de vous décider, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat sur le site, il y a toutes les infos pratiques.

