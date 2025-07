Ne vous attendez pas à de nouveaux MacBook Pro pour 2025

Apple nous a habitués à de nouveaux MacBook Pro en fin d’année. Mais cette fois-ci, la firme aurait choisi de décaler sa gamme d’ordinateurs portables à 2026.

Source : Apple

Un dernier article publié par Mark Gurman laisserait entendre qu’Apple envisagerait de « repousser la sortie » de ses MacBook Pro et MacBook Air pour 2026. Ces derniers devraient pointer le bout de leur nez au premier semestre, accompagnés d’une panoplie de nouveaux produits.

De nombreux produits attendus

iPhone 17e, iPad 12, iPad Air, moniteur externe… Dans son article, le célèbre journaliste de Bloomberg indique le calendrier de sortie du premier semestre 2026 d’Apple. Parmi les sorties prévues, les MacBook Pro et MacBook Air équipés de puces M5, M5 Pro et M5 Max seraient de la partie.

Si l’annonce de nouveaux MacBook Air à cette période de l’année est monnaie courante (ça avait été le cas pour les modèles M3 et M4), on ne peut pas en dire autant pour les MacBook Pro, habitués à une présentation sur la fin du second semestre (à l’exception des MacBook Pro M2 en janvier 2023).

Cette fois, la firme de Cupertino semble vouloir harmoniser les dates de sorties de ses MacBook. Selon Gurman, cette stratégie vise à retrouver une meilleure croissance, après la sortie des iPhone quelques mois plus tôt.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un petit nouveau devrait également rejoindre la gamme dans la même période. Des rumeurs indiquent depuis quelque temps déjà qu’Apple travaille sur un « MacBook SE« , un ordinateur entrée de gamme gravé de la pomme croquée sur son châssis. Ce dernier serait également prévu pour 2026, avec une puce A18 Pro d’iPhone 16 Pro pour contenir les coûts.

Pas de Mac pour fin 2025?

Sans les MacBook Pro et MacBook Air, le calendrier pour les Mac en fin d’année semble déjà assez vide. On pourrait se demander si Apple ne délaisserait pas cette gamme de produits jusqu’à l’année suivante.

En plus de la keynote des futurs iPhone 17 et Apple Watch Series 11 en septembre, un nouvel iPad Pro M5 serait attendu pour le mois d’octobre (le premier appareil équipé de cette puce).