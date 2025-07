Avis aux télétravailleurs, ce moniteur LG de 27″ QHD, HDR10, 100 Hz à prix cassé est une aubaine à l’ultime jour du Prime Day

Dalle IPS QHD, fréquence de 100 Hz, HDR10 et connectique USB-C : ce moniteur LG coche les bonnes cases pour un setup pro ou perso. Il est en promo à 151,99 euros contre 179,99 pour la fin du Amazon Prime Day.

Nul besoin d’un écran gamer ou d’un moniteur de graphiste à 1000 euros pour (télé)travailler confortablement. Le LG 27U631A-B mise sur la polyvalence et la qualité d’affichage sans faire grimper la facture. Avec sa dalle IPS de 27 pouces QHD (2560 x 1440), il offre une belle finesse d’affichage, idéale pour jongler entre les documents, les mails et les onglets. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz ajoute une fluidité bienvenue dans les défilements, les vidéos et même un peu de jeu à l’occasion. Et pour la fin du Prime Day, ce moniteur LG connait une belle baisse de – 15 % sur Amazon.

Les bons points de ce Le LG 27U631A-B

Une dalle IPS QHD 27″ à 100 Hz avec HDR10 et sRGB 99 %

Une connectique complète : USB-C (15 W), HDMI 2.0

Un design épuré, bon confort visuel pour un usage prolongé

Au lieu de 179 euros, le Le LG 27U631A-B est aujourd’hui disponible en promotion à 151,99 euros sur Amazon.

Une connectique complète pour les configs modernes

Le LG 27U631A-B n’oublie pas la partie pratique. En plus des classiques HDMI 2.0 et DisplayPort (menacé par le GPMI ?), il embarque un port USB-C capable de délivrer jusqu’à 15 W. De quoi brancher un laptop en un seul câble, ce qui simplifie le bureau et réduit les câbles visibles. C’est particulièrement utile avec les ultrabooks ou les tablettes compatibles.

Cette connectique permet aussi une bonne compatibilité avec les setups hybrides, qu’ils soient PC, Mac, ou même certaines tablettes sous Android. Pas besoin d’adaptateur, pas besoin de s’arracher les cheveux avec un hub supplémentaire.

On retrouve aussi une sortie casque et les réglages OSD classiques. Pas de fioritures, mais tout ce qu’il faut pour une expérience de travail confortable et efficace.

Une dalle IPS réactive et agréable

Avec son temps de réponse de 5 ms et sa fréquence de 100 Hz, l’écran reste fluide et agréable même pour de la vidéo ou du jeu léger. L’IPS assure des angles de vision larges, sans dégradation des couleurs ni baisse de luminosité, même en regardant de côté.

La luminosité correcte, le bon contraste et le traitement anti-reflet permettent de travailler dans des environnements lumineux sans trop de gêne. C’est un écran qui ne fatigue pas les yeux, même après plusieurs heures.

Enfin, sa certification HDR10 offre un petit boost visuel sur les contenus compatibles, notamment les films ou séries en streaming, même si la luminosité reste modérée pour du HDR.

