À seulement 189 €, ce moniteur 4K Samsung de 27 pouces est la super affaire pour les télétravailleurs

Besoin d’un bon écran PC pas trop cher pour travailler chez soi confortablement ? Ce Viewfinity S70D de Samsung semble parfait : il propose une définition 4K sur une diagonale de 27 pouces et revient à moins de 190 euros grâce à cette offre.

Samsung ViewFinity S70D // Source : Boutique officielle

Plus connu pour ses smartphones, Samsung a aussi des très bonnes références du côté des écrans PC dans son catalogue. Sa gamme Viewfinity en fait partie, elle convient parfaitement pour la bureautique ou pour de la création. Le modèle S70D est le parfait allié pour les personnes régulièrement en télétravail, et aujourd’hui il coûte 37 % de moins.

Le Samsung Viewfinity S70D en résumé

Un moniteur minimaliste, simple à installer

Une dalle IPS de 27 pouces en 4K

La technologie HDR10 et des fonctionnalités pour améliorer le confort

Affiché à 301,60 euros sur le site samsung.com, le moniteur 4K Viewfinity S70D en 27 pouces de la marque se négocie à 189,99 euros seulement sur Cdiscount.

Un joli moniteur simple à installer

Avec ses lignes minimalistes et son design classique dénué de toute fioriture, le Samsung Viewfinity S70D est susceptible de plaire au plus grand nombre. Avec sa diagonale de 27 pouces, il peut trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. D’ailleurs, pour faciliter son installation, la marque assure qu’il ne faut aucun outils pour monter l’écran sur son pied grâce à la technologie « one click ».

Pour que l’utilisation du moniteur soit plus confortable pour les utilisateurs, la marque dote son écran d’un support inclinable, qui s’adapte à chacun et évite ainsi les mauvaises positions en travaillant. Le moniteur est aussi capable d’adapter la luminosité et les couleurs en fonction de votre environnement. De plus, la fonction de protection des yeux réduit le scintillement de l’écran et limite l’exposition à la lumière bleue, vous permettant ainsi de travailler dans le confort de jour comme de nuit.

Avec une belle qualité d’image à la clé : 4K, HDR10…

Simple d’apparence, son plus grand atout reste sa qualité d’affichage. Cet écran PC offre une définition UHD 4K de 3 840×2 160 pixels qui est parfaite pour s’adonner à des créations graphiques ou tout simplement regarder des films et des séries en streaming. La dalle est même compatible HDR10 afin d’obtenir un pic lumineux plus accru, et une image plus détaillée et contrastée.

Ce moniteur n’est pas doué pour la gaming. Dépourvu de fonctionnalités, comme la technologie AMD FreeSync, ou encore d’un taux de rafraîchissement élevé, il n’est pas fait pour ce type d’expérience puisqu’il est limité à 60 Hz et propose un temps de réponse de 5 ms. Pour finir, côté connectique, on a droit à deux ports HDMI, un Displayport et une prise casque audio.

Si vous êtes amenée à travailler régulièrement depuis votre domicile et que vous cherchez un bon écran PC, notre guide peut répondre à vos besoins et vous aider à faire un choix.

