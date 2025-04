Ce moniteur Acer 120 Hz en promo va plaire aussi bien aux télétravailleurs qu’aux joueurs

L’écran PC Acer EK251QGBI est un petit modèle sans prétention, avec des performances honnêtes, qui se monnaye à 89,99 euros sur Cdiscount, au lieu 119,99 euros habituellement.

Acer est une marque bien connue en informatique, notamment pour leurs ordinateurs portables. Mais ils font aussi des écrans d’ordinateur, comme ce modèle Full HD de 24,5 pouces. C’est une bonne petite dalle à un prix très abordable, surtout qu’elle est à -30 euros en ce moment chez Cdiscount, qui permet de combler les besoins les plus simples. À savoir de la bureautique, mais aussi du gaming pas trop exigeant, rendu possible par sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et son temps de latence de 1 ms.

Les points forts du Acer EK251QGBI

Sa fréquence de rafraîchissement max de 120 images/seconde

Un temps de latence de 1 ms annoncé

La compatibilité AdaptiveSync, Acer VisionCare, ComfyView et FlickerFree

De base, cet écran n’est déjà pas très cher, puisqu’il coûte 119,99 euros. Mais si vous allez sur Cdiscount en ce moment, il est affiché à 89,99 euros.

Un bon écran de bureau, mais aussi de jeu

Avec cet écran Acer, vous avez une dalle IPS d’une taille de 24,5 pouces qui affiche de la Full HD. Il est en plus revêtu d’un traitement antireflet. Comme ça, vous avez une belle lecture à l’écran, même si vous avez le soleil dans le dos. Sans compter que le taux de contraste standard est de 1500:1, ce qui, pour son prix, reste honorable.

En plus de la Full HD, l’écran propose un taux de rafraîchissement max de 120 images par seconde et un temps de réponse de 1 ms. Ce qui signifie que vous accédez à une grande fluidité, un vrai plus notamment pour le gaming. C’est aussi appréciable pour le visionnage de vidéo. Pour en profiter, il faut utiliser le port HDMI de l’écran. Si vous utilisez le port VGA, vous serez limité à 75 Hz, ce qui est correct pour de la bureautique, un peu juste pour du gaming.

Acer fait en sorte de prendre soin de vos yeux

L’écran est équipé de technologies qui préservent la santé de vos yeux. Il y a par exemple l’Adaptive Sync pour adapter la fréquence de rafraîchissement de l’écran en fonction de la source (là où le V-Sync fait l’inverse). Il y a aussi une technologie anti-scintillement et une autre qui filtre la lumière bleue. Comme ça, vous pouvez aussi bien travailler dessus ou jouer, sans ressentir de fatigue oculaire.

Pour être bien à l’aise, vous pouvez régler l’écran en l’inclinant à -5/20 degrés. Ça, c’est si vous le posez sur son pied, car il est aussi possible de l’accrocher sur un mur ou un bras, puisqu’il est compatible avec la norme VESA 100 × 100 mm. Par contre, et ce n’est pas étonnant pour le prix, mais il n’est pas équipé de haut-parleur. Il y a une sortie jack 3.5 mm pour brancher un casque, mais le mieux c’est d’avoir un système audio connecté directement à votre tour.

