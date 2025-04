Amazon brade cet écran gaming 27″ LG (180 Hz et 1ms) pour plaire aux joueurs avec un petit budget

Pour profiter de la meilleure expérience gaming possible, il vaut mieux miser sur un bon écran, comme ce LG Ultragear 27GS65F. Un moniteur équipé d’une dalle réactive et un prix bien plus intéressant sur Amazon : il est à 138,98 euros au lieu de 209,99 euros de base.

LG Ultragear™ 27GS65F-B.AEU // Source : lg.com

Si beaucoup attendaient l’annonce de Nintendo avec sa nouvelle console, la Switch 2, d’autres joueurs et joueuses veulent peut-être renouveler ou compléter leur setup avec un bon écran gaming. Si vous en faites partie, ça tombe bien, on a le bon plan qu’il vous faut : le moniteur LG Ultragear 27GS65F met en avant un taux de rafraîchissement élevé, un temps de réponse très bas, et un prix bien réduit depuis sa sortie, avec 70 euros de réduction.

Les forces du LG Ultragear 27GS65F

Une dalle IPS de 27 pouces compatible HR10

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms

Sa compatibilité avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

D’abord à 209,99 euros, puis réduit à 149,99 euros, l’écran PC LG Ultragear 27GS65F est actuellement remisé à 138,98 euros sur le site d’Amazon.

De belles images sur cet écran Full HD

Le LG Ultragear 27GS65F est un moniteur au look plutôt ordinaire, qui se fond dans le décor et prendra peu de place sur votre bureau avec sa diagonale de 27 pouces. Pour apporter un bon confort et de s’adapter à vos envies, le moniteur est réglable en hauteur, mais il est aussi possible de l’incliné ou encore de le faire pivoter.

Sa dalle IPS de 27 pouces offre une bonne immersion avec ses bords fins sur 3 côtés. Si on regrette de ne pas profiter d’une meilleure définition, la prise en charge de l’HDR10 offre un contraste dynamique et une large palette de couleurs.

Une expérience de jeu fluide et rapide

L’écran de G3 a de quoi séduire les joueurs professionnels ou occasionnels, et sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactifs. Il dispose d’un taux de rafraîchissement élevé, qui monte jusqu’à 180 Hz, ce qui est dans la fourchette haute et permet de profiter d’une fluidité exemplaire.

Le genre de fluidité qu’on apprécie particulièrement lors de parties de FPS endiablées ou de compétitions multijoueurs. Il possède aussi un temps de réponse à seulement 1 ms. De plus, cet écran est compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. Elles permettent de synchroniser la fréquence d’affichage de l’écran avec la puissance graphique du PC et prévenir ainsi tous phénomènes de déchirure, de saccade ou de flou.

Enfin, ce modèle Ultragear possède à l’arrière un DisplayPort 1.2, un port HDMI 1.4 et une sortie de casque audio.

