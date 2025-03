Amazon pense aux joueurs avec un petit budget : l’écran PC gaming Acer Nitro 27″ (QHD 180 Hz) chute sous les 200 €

L’Acer Nitro XV1 est un écran PC gamer qui ne promet pas de chiffres démesurés, mais un confort certain et surtout un prix abordable puisqu’il est à 199,90 euros sur Amazon.

Certains écrans PC gaming font étalage de gros chiffres pour épater les gamers et les attirer dans leurs filets. Le problème, c’est que ces chiffres se retrouvent aussi dans le prix, avec des tarifs qui dépassent les 1 000 euros. Et d’autres, comme l’Acer Nitro XV1, proposent quelque chose de plus sobre, simple, sans pour autant négliger le joueur. C’est lui qui bénéficie d’une remise pendant les ventes de printemps sur Amazon. Avec un écran WQHD de 27 pouces rafraîchit à 180 images/seconde maximum et notamment une réduction d’une petite vingtaine d’euros.

Les points forts de l’Acer Nitro XV1

Une fréquence de rafraîchissement qui monte jusqu’à 180 Hz

Une seule petite milliseconde de temps de latence

La compatibilité AMD FreeSync pour avoir une meilleure image

C’est une petite remise, mais une remise quand même : l’Acer Nitro XV1 passe de 219,90 euros à 199,90 euros pendant les ventes de printemps sur Amazon.

Un écran gamer fluide et immersif

-250 € sur les PC portables Snapdragon X Découvrez les PC les plus rapides et optimisés pour l’IA. Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier de jusqu’à 250 euros de remise.

L’Acer Nitro 27 pouces est un écran PC pour le gaming. C’est pour ça qu’il propose une dalle IPS qui affiche de la WQHD (2560 x 1440). Grâce à la compatibilité HDR10, vous avez de meilleurs contrastes et des couleurs plus vives. Sans oublier son taux de rafraîchissement de 180 Hz et le temps de réponse de 1 ms GTG, qui permettent de profiter de mouvements ultra-fluides à l’écran, même dans les moments d’action les plus intenses.

Pour éviter les saccades et déchirures d’image, l’AMD FreeSync Premium synchronise l’écran avec la carte graphique. Acer ajoute aussi la technologie Super Sharpness pour améliorer le rendu. Vos yeux sont quand même protégés avec les technologies BlueLightShield et Flickerless qui réduisent la fatigue visuelle.

Un design ergonomique pour un écran bien équipé

Avec son design ZeroFrame, l’Acer Nitro 27″ optimise la surface d’affichage en réduisant les bordures pour une immersion maximale. Son pied ergonomique permet de régler la hauteur (120 mm), l’inclinaison (-5° à 25°), la rotation et le pivotement. Comme ça, vous le placez comme bon vous semble sur votre bureau. Si jamais, vous pouvez le fixer sur un bras articulé ou un mur avec sa compatibilité VESA 100 x 100.

Côté connectivité, l’Acer Nitro XV1 propose deux ports HDMI, un DisplayPort et une prise casque, tout ce qu’il y a de plus classique. Les haut-parleurs intégrés de 2 W dépannent pour une utilisation basique, mais un casque ou des enceintes externes restent conseillés pour profiter d’un son de meilleure qualité. Seul bémol : sa classe énergétique F, moins efficace que certains concurrents en termes de consommation, un point à considérer surtout pour une utilisation prolongée.

Le monde des écrans PC gaming est un univers assez vaste, donc si vous vous sentez perdu, notre guide d’achat sur le sujet peut vous aiguiller telle l’Étoile polaire.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.