Idéal pour les gamers avec un petit budget : ce moniteur gaming Lenovo 27″ (165 Hz) coûte moins de 160 €

L’écran PC gamer Lenovo Legion R27i-30 coche un grand nombre de cases pour les joueurs exigeants : taux de rafraîchissement élevé, grande diagonale, écran ergonomique… Mais ce qu’on apprécie encore plus en ce moment, c’est son prix, qui passe de 239 euros à 159 euros chez E.Leclerc.

Lenovo est une marque prolifique sur le marché des écrans PC taillés pour le gaming. Dans son catalogue, on trouve des références adaptées à chaque budget, et même les moins onéreuses proposent des fiches techniques complètes. C’est justement le cas du modèle Legion R27i-30, dont la dalle profite notamment d’un taux de rafraîchissement élevé et d’un taux de réponse réduit ; un moniteur dont le prix ne dépasse en ce moment pas les 160 euros.

Les points forts du Lenovo Legion R27i-30

Un écran ergonomique

Une dalle IPS Full HD de 27 pouces

165 Hz + 0,5 ms

Auparavant proposé à 239 euros, l’écran PC gamer Lenovo Legion R27i-30 est actuellement affiché à 159 euros chez E.Leclerc.

Un écran confortable pour les longues sessions

L’écran PC gamer Lenovo Legion R27i-30 est tout d’abord un modèle au design affirmé, comme un grand nombre de références typées gaming, avec son socle massif en Y. Mais ce qu’on valide le plus dans son look, c’est évidemment son aspect ergonomique, puisqu’il est possible de moduler son inclinaison, sa hauteur et sa rotation. Il peut aussi pivoter à 90°, si on souhaite jouer en mode portrait ou lire un chat sur Twitch, par exemple. Bref, on a droit à un moniteur particulièrement confortable qui va pouvoir s’adapter à chaque joueur, qui pourra ainsi jouer pendant de longues heures sans ressentir de gêne.

Concernant son écran en lui-même, celui-ci intègre une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels), qui offre des angles de vision bien ouverts, mais aussi une palette de couleurs très étendue : elle couvre en effet 99% du spectre RGB et 90% du DCI-P3. Autant dire que chaque image diffusée sera riche en détails et bien nette. Et pour ne rien gâcher, la dalle dispose de la certification DisplayHDR 400, qui promet une excellente luminosité et des noirs améliorés.

La fluidité partout, tout le temps

Le Lenovo Legion R27i-30 bénéficie par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, de quoi profiter d’une excellente fluidité lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement ni saccade ; un très bon point pour les amateurs de FPS qui exigent une bonne réactivité. Sachez aussi qu’il est possible d’atteindre les 180 Hz en mode overclocking, mais cette technique pourrait endommager votre machine si elle n’est pas bien maîtrisée.

Ajoutons à cela un taux de réponse de 0,5 ms, qui permet de réduire considérablement le ghosting, les retards ou les ralentissements lors de vos combos pour garantir des images toujours nettes et bien fluides. La technologie AMD FreeSync Premium est également de la partie pour lutter contre les déchirures d’écran, saccades et autres flous. Enfin, côté connectique, on peut compter sur deux ports HDMI 2.1, pratiques pour jouer avec une console next-gen, ainsi qu’un DisplayPort 1.4 et une sortie audio 3,5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs, même si l’écran embarque deux haut-parleurs de 3 W.

