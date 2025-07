Amazon baisse déjà le prix de la nouvelle manette Pro de la Nintendo Switch 2 grâce aux soldes

Plus performante que la première version, la Nintendo Switch 2 Pro Controller est un accessoire idéal qui permet d’exploiter tout le potentiel de la récente console de la marque. Pendant les soldes, on la trouve à 79,90 euros au lieu de 89,90 euros chez Amazon.

Dévoilée lors du Nintendo Direct d’avril dernier, riche en annonces, la Switch 2 Pro Controller accompagne à merveille la console flambant neuve de la marque. Cette manette a évidemment bénéficié de quelques améliorations, comme l’apparition de deux boutons arrière personnalisables ou encore celle du fameux bouton C. Un accessoire bien complet, donc, que l’on trouve déjà 10 euros moins cher pendant cette période des soldes d’été.

Ce que l’on trouve sur la Switch 2 Pro Controller

Un design toujours aussi soigné

Des commandes personnalisables

Le bouton C pour activer les conversations audio et vidéo

Habituellement vendue à 89,99 euros, la manette Nintendo Switch 2 Pro Controller est aujourd’hui affichée à 79,90 euros sur Amazon. On la trouve aussi au même prix chez E.Leclerc.

Un design plus soigné

La manette officielle de la Switch a eu droit à un petit lifting. La nouvelle qui accompagne la très attendue Switch 2 arbore une finition plus élégante que la première version, avec cette finition noire mate qui la recouvre et son bord supérieur en plastique blanc brillant. Pas de plastique semi-transparent comme sur le premier modèle, donc. Autrement, la disposition des boutons n’a pas changé.

On retrouve ainsi le même type de sticks, gâchettes et boutons plus massifs que ceux qui équipent les Joy-Con. Ces derniers, bien que très pratiques pour certains jeux, peuvent être moins agréables en main pour celles et ceux qui ont de grandes paluches. N’oublions pas que leurs touches plus petites peuvent aussi être un frein à l’avancement dans un jeu. D’où l’intérêt de posséder, au cas où, une manette classique comme la Switch 2 Pro Controller.

De nouveaux boutons bien pratiques

Cette manette est d’autant plus recommandable qu’elle a bénéficié de plusieurs améliorations. On compte notamment l’ajout de deux boutons arrière personnalisables, GL et GR, situés sur les poignées. Concrètement, ils permettent de reprogrammer d’autres commandes, avec plus de flexibilité ; les amateurs de jeux compétitifs et de combat devraient grandement apprécier.

Nintendo a aussi introduit son fameux bouton C, qui permet tout simplement de lancer une session de GameChat sur les jeux Switch 2. Le chat vocal fait donc son apparition directement sur la console et les joueurs pourront créer un salon de conversation en un clic pour échanger avec leurs coéquipiers lors de parties multijoueurs.

La manette est également munie d’une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque ou une paire d’écouteurs. Et bien sûr, la Switch 2 Pro Controller propose toujours des vibrations HD ainsi que la fonction NFC, qui permet de faire usage des célèbres Amiibos.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles compatibles avec les consoles Nintendo, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes pour Switch du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.