La manette Pro de la Nintendo Switch revient à moitié prix grâce à un code promo

Si vous ne l’avez pas encore, la manette Pro de la console de Big N est une excellente addition Ă votre setup, surtout lorsqu’une belle ristourne est active, comme c’est le cas sur AliExpress en ce moment.

La Nintendo Switch est l’une des consoles favorites des familles, proposant des jeux pour tous, et son adaptabilitĂ© pour jouer Ă plusieurs en font d’elle la machine Ă jouer la plus polyvalente. Alors oui, les Joy-Con se dĂ©tachent pour doubler les joueurs, mais si vous ĂŞtes plus de deux ? La manette Switch Pro est lĂ pour ça, en plus d’offrir une excellente expĂ©rience pour les jeux solo. Et c’est encore plus intĂ©ressant de l’acquĂ©rir quand son prix passe est divisĂ© presque par deux.

Les points forts de la Nintendo Manette Pro Switch

Confortable et parfait pour un setup sur TV

Une belle autonomie

Une grosse batterie

Au lieu de 89,99 euros lors de son lancement, la manette Nintendo Switch Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 43,99 euros sur AliExpress avec l’aide du coupon ASFR06.

Une vraie manette pour Switch

Les Joy-Con sont de magnifiques petits bijoux technologiques, accrochĂ©s Ă la console de Nintendo pour en faire un pĂ©riphĂ©rique mobile, et ils n’en deviennent pas moins utiles lorsqu’ils sont dĂ©tachĂ©s. Il y a tout de mĂŞme des inconvĂ©nients ces petits Ă contrĂ´leurs : ils ont parfois des soucis que l’on nomme le Joy-Con Drift. Et pour finir, les touches sont très petites et la prise en main n’est pas forcĂ©ment pratique avec de grandes mains.

La Switch Ă©tant une console assez ouverte Ă l’extĂ©rieur, une myriade de manette et autre pĂ©riphĂ©rique de contrĂ´le sont sortis pour la petite hybride de Nintendo. La firme japonaise Ă elle aussi sortie sa manette estampillĂ© Pro. Cette fois-ci, trĂŞve de petits objets dĂ©tachables, nous avons bien affaire Ă une vraie manette pour le plus grand confort des joueurs et c’est une des solutions la plus optimale pour profiter de la console sur un grand Ă©cran, bien installĂ© sur le canapĂ©.

Une bonne prise en main, une recharge rapide et une autonomie bien dosée

C’est un format de manette assez classique qu’arbore ce contrĂ´leur Pro de Nintendo, mais il sera adaptĂ© pour de longues sessions de jeu, mais aussi Ă des games nĂ©cessitants de la rĂ©activitĂ© et de la prĂ©cision, chose que les Joy-Con ne peuvent prodiguer. Son poids Ă©tudiĂ© pour une ergonomie parfaite s’offre 246 grammes avec des dimensions de 106 mm x 152 mm x 60 mm. Une immersion intĂ©ressante est proposĂ©e avec les vibrations HD, le NFC est aussi intĂ©grĂ© vous permettant de faire usage de Amiibos.

L’autonomie de la manette Pro de la Nintendo Switch est mesurĂ©e Ă 40 heures en fonctionnement sans fil. Tout dĂ©pendra de plusieurs paramètres, mais cela pourrait varier d’un jeu Ă l’autre. En revanche, si la batterie est vide, il est tout de mĂŞme possible d’utiliser toujours l’appareil en utilisant le port USB-C. Pour une recharge complète, compter six heures pour un 100 %.

D’autres atouts sont dans la manche de cette manette, comme la polyvalence, puisqu’elle peut se connecter Ă un appareil Android afin de profiter des jeux et Ă©mulateurs disponibles sur votre smartphone ou tablette.

