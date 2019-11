Il était déjà possible de jouer sur un smartphone ou une tablette Android avec une manette de PS4 ou de Xbox One. Désormais, le système de Google peut également fonctionner avec la manette « Pro » de la Nintendo Switch.

L’un des principaux avantages d’Android pour les joueurs en mobilité est l’ouverture du système à une flopée de manettes. Une fonctionnalité qui n’a été ouverte que très récemment sur iOS.

Désormais, le système de Google s’enrichit même d’une nouvelle manette et pas n’importe laquelle. En effet, avec la mise à jour Android 10, les utilisateurs de smartphones et de tablettes Android peuvent également utiliser le Pro Controller de la Nintendo Switch dans les jeux mobiles.

L’information a été repérée d’abord par le site Android Police. Dans un article publié ce mercredi, le site spécialisé a pu constater qu’à l’aide d’un commit proposé en juin dernier sur AOSP, le Nintendo Switch Controller peut désormais profiter des contrôles manette d’Android.

Les Joy-Con sont déjà compatibles avec Android

Pour rappel, les Joy-Con de la Nintendo Switch peuvent déjà être utilisés sur Android. C’était également le cas du Pro Controller, mais tous les boutons de la manette n’étaient pas compatibles avec le système de Google. Du côté de Sony et Microsoft, les manettes de PlayStation 4 et Xbox One sont également compatibles avec Android.

Désormais, pour connecter la manette de Nintendo à un appareil Android, il suffit d’appuyer sur le bouton au dos du Pro Controller pour lancer l’appairage, puis de le sélectionner dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone ou tablette.