Nintendo Switch 2 : on sait maintenant à quoi sert le nouveau bouton C

Ce fut l’une des grandes inconnues des dernières rumeurs liées à la Nintendo Switch 2 : à quoi pouvait donc servir de nouveau bouton C.

Nintendo a débuté la présentation de sa Switch 2 en révélant la signification derrière ce mystérieux bouton. On sait désormais qu’il signifie « GameChat » et qu’il permet d’ajouter à la console des fonctionnalités de communication qui lui manquaient tant.

Le chat vocal arrive sur Nintendo Switch 2

Le bouton C permet de lancer une session de GameChat sur les jeux Switch 2 et marque donc l’arrivée du chat vocal directement sur la console.

Les joueurs peuvent créer un salon de conversation en un clic pour créer une conversation de groupe, et ainsi converser pendant leurs parties multijoueurs.

Un micro intégré sur la partie supérieure de l’écran capte ainsi la voix des joueurs, Nintendo promet d’ailleurs une technologie de réduction de bruit intégrée pour empêcher une communication sans bruits parasites.

Un vrai système de communication en ligne

Mais le système ne s’arrête pas là. La fonctionnalité GameChat permet de communiquer avec d’autres utilisateurs, y compris si vous ne jouez pas au même jeu.

Il est ainsi possible de visualiser les flux de vos contacts, les commenter et même mettre en avant leur flux en priorité. Plus qu’un système de communication, on peut aussi l’utiliser comme un vrai système de backseating, permettant à des utilisateurs de commenter et de vous assister dans vos sessions de jeu.

Gratuit pendant 1 an

La fonctionnalité GameChat est exclusive à la Nintendo Switch 2 et sera disponible pour tous les abonnés payants au Nintendo Switch Online.

Mais dans sa grande générosité, Nintendo la rend temporairement gratuite jusqu’au 31 mars 2026.