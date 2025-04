Nintendo dévoile la Switch 2 Pro Controller : voici ses nouveautés et son prix

Lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo a dévoilé la Switch 2 Pro Controller, une version repensée de sa manette Pro, prête à accompagner le lancement de la Switch 2.

En plus de beaucoup d’annonces que l’on résume ici, Nintendo a profité du Direct du 2 avril 2025 pour dévoiler la Switch 2 Pro Controller, une version améliorée de sa manette Pro, conçue pour accompagner le lancement de la Switch 2 le 5 juin 2025.

Cette manette de nouvelle génération conserve l’esprit de sa prédécesseuse, mais avec des améliorations évidemment.

Des boutons arrière personnalisables et un bouton C

La grande nouveauté de cette Switch 2 Pro Controller, ce sont les deux boutons arrière personnalisables, baptisés GL et GR, situés sur les poignées.

Ces boutons permettent de reprogrammer d’autres commandes, avec plus de flexibilité, notamment pour les jeux compétitifs comme Street Fighter 6 ou Metroid Prime 4: Beyond.

Autre ajout : un bouton C, qui active les conversations audio et vidéo via la fonction GameChat de la Switch 2 – une option pratique pour discuter sans casque grâce au microphone intégré de la console. Enfin, une prise jack 3,5 mm fait son retour en bas de la manette, pour brancher un casque filaire.

Un design modernisé, mais familier

Côté design, la Switch 2 Pro Controller adopte une finition plus élégante : exit le plastique semi-transparent de la version Switch, place à une finition noire mate sur l’ensemble du corps, avec un bord supérieur en plastique blanc brillant.

La disposition des boutons reste proche de la manette Pro originale, avec des sticks, des gâchettes et des boutons plus grands que sur les Joy-Con.

La Switch 2 Pro Controller sera vendue au prix de 89,99 euros, un tarif plutôt élevé qui la place dans la tranche haute des manettes premium, à l’image de la DualSense Edge de Sony (autour de 100 euros).

Elle sera disponible dès le lancement de la Switch 2, le 5 juin 2025, et pourra être précommandée dès le 8 avril, en même temps que la console. Avec ses améliorations et son design soigné, cette manette Pro s’annonce comme un compagnon idéal pour exploiter tout le potentiel de la Switch 2, que ce soit en mode portable ou docké. Reste à voir si son prix ne freinera pas certains joueurs.

