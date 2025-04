La Nintendo Switch 2 enfin datée

Le voile est levé : la Switch 2 arrive bientôt !

Ce mercredi 2 avril 2025, Nintendo a tenu son très attendu Nintendo Direct dédié à la Switch 2, et les fans n’ont pas été déçus. Diffusé en direct sur YouTube, et sur notre Twitch, l’événement de 60 minutes a officialisé les premières informations sur la nouvelle console hybride. On sait désormais que la Switch 2 sortira le 5 juin 2025.

Résumé des annonces

Le Nintendo Direct du 2 avril 2025 a dévoilé plein de choses Switch 2, elle sera vendue au prix de 469,99 euros (ou 509,99 euros avec Mario Kart World). Les précommandes ouvrent le 8 avril.

La console propose un écran Full HD 120 Hz HDR (LCD), la 4K HDR en mode docké, 256 Go de stockage avec support des microSD Express, et des modes Qualité/Performance (ex. Metroid Prime 4: Beyond en 4K 60 fps). Elle introduit aussi le bouton C pour le GameChat (chat vocal sans casque) et une caméra accessoire pour des interactions en jeu. Le line-up de lancement inclut Mario Kart World, Hogwarts Legacy, Civilization VII (avec « mouse mode »), Kunitsu-Gami, et Welcome Tour. Les exclusivités comme Donkey Kong Bonanza (17 juillet 2025), Kirby Air Riders, et Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (hiver 2025) ont aussi été annoncées.

Côté jeux tiers, la Switch 2 accueillera Elden Ring, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Final Fantasy VII Remake, Borderlands 4, Street Fighter 6, Deltarune, Hollow Knight: Silksong (2025), et The Duskbloods de FromSoftware (2026), mêlant Elden Ring et Bloodborne avec du steampunk. Le Nintendo Switch Online proposera des jeux GameCube (Wind Waker, Soulcalibur 2, F-Zero GX) pour les abonnés au pack d’extension, avec une manette dédiée. Des portages comme Breath of the Wild ou Super Mario Party Jamboree nécessiteront une mise à niveau payante. Avec un catalogue varié (WWE 2K, Star Wars Outlaws, Marvel Cosmic Invasion), la Switch 2 s’annonce comme une console polyvalente, malgré un prix élevé qui pourrait diviser.

Nintendo va désormais organiser des événements « Switch 2 Experience » dans plusieurs villes pour tester la console dès ce mois-ci.