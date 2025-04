Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console

La Nintendo Switch 2 propose plusieurs améliorations sur le plan technique qui marquent un vrai bond en avant par rapport à la Switch première du nom. Nous vous avons listé les 5 caractéristiques techniques phares de la future console.

Nintendo n’a pas pour habitude de se focaliser sur l’aspect technique de ses consoles. Mais il semblerait que le géant japonais s’y soit senti obligé avec la Nintendo Switch 2, qui reste une itération plus puissante de la console sortie en 2017.

Lors de la présentation, Nintendo a ainsi détaillé les améliorations techniques au cœur de sa Switch 2, une console en tout point plus puissante. Mais à quel point ?

Un écran 1080p et HDR

L’écran intégré à la Nintendo Switch 2 passe au 1080p, contre 720p pour la console actuelle. Une meilleure définition qui semble inéluctable alors que la dalle passe de 6,2 à 7,9 pouces.

Et c’est une surprise, Nintendo a aussi annoncé le support officiel du HDR. Ici, on peut donc s’attendre à un support des espaces colorimétriques étendu, et une luminosité accrue. On reste cependant sur une dalle LCD, qui n’offrira pas le contraste accru de l’Oled pour une image encore plus vive en nomade.

Le support du 120 Hz.

Et tout comme les consoles PC portables actuelles, celui-ci peut atteindre jusqu’à 120 images par seconde. Sans connaitre la puce (qu’on imagine venir de Nvidia), ce niveau de performance semble cependant très rarement atteignable alors que la machine précédente proposait encore des jeux à 30 images par seconde.

La 4K grâce au Dock

Sur l’écran de la Switch 2 n’est pas compatible 4K, son Dock le sera. Et c’est justement ce Dock qui charger d’effectuer un upscaling des jeux de 1080p à 4K sur les écrans et téléviseurs compatibles.

Attention, il semble s’agir ici d’une sortie HDMI 2.0, uniquement 60 Hz. Pas de 120 images par seconde disponible dans ce mode, mais on s’en doutait cependant.

Un stockage de base bien plus confortable

Alors que la Nintendo Switch première du nom n’offrait que 32 Go de stockage intégré, la Switch 2 embarque directement 256 Go dés sa sortie.

Ici, on sent que Nintendo incite davantage au jeu dématérialisé, notamment depuis la très récente annonce des cartouches virtuelles.

Des temps de chargement réduits

Nintendo a aussi amélioré toute la gestion du stockage de la console. Le stockage interne est plus rapide, qu’il s’agisse de performances de lecture ou d’écriture. On peut donc s’attendre à des temps de chargement plus courts, notamment pour les jeux en monde ouvert.

De même, la lecture des données sur une cartouche de jeu Switch 2 est plus rapide, pour une installation plus rapidement notamment. La console supporte le format microSD Express pour un stockage externe encore plus rapide.

Le son 3D pour les jeux compatibles

La Nintendo Switch 2 sera aussi compatible avec le son 3D, pour peu que vous possédiez un casque audio compatible ou non. Les jeux utilisant cette technologie utiliseront la spatialisation du son pour une plus grande immersion.

À noter qu’une future mise à jour ajoutera le support de l’audio 3D via les enceintes intégrées à la console.