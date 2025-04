Jeux « Nintendo Switch 2 Edition » : mises à jour gratuites ou payantes ? Quelles améliorations ? On fait le point

Certains jeux Nintendo Switch auront le droit à une nouvelle vie, et une nouvelle commercialisation, sur Nintendo Switch 2. Voici ce qu’il faut savoir sur les jeux « Nintendo Switch 2 Edition ».

Comme on l’a connu avec les Xbox Series et la PS5, Nintendo commence une transition entre deux générations de console à l’architecture très proche.

Suffisamment pour imaginer pouvoir facilement améliorer techniquement certains jeux de la Nintendo Switch 1 pour les optimiser sur la Nintendo Switch 2.

Une transition qui sera parfois gratuite, et parfois payante. On fait le point.

Des jeux plus performants : gratuit

Premier niveau d’amélioration proposé par Nintendo : une mise à jour gratuite.

Il s’agit d’une mise à jour gratuite proposée par-dessus le système de rétrocompatibilité de la Nintendo Switch 2. Vous continuez de jouer à un jeu Switch 1, mais avec un petit boost de performance. On peut imaginer du 30 FPS voir du 60 FPS stable par exemple.

Nintendo précise que certains jeux pourront aussi recevoir de nouvelles fonctions propre à la Switch 2 comme une compatibilité avec GameShare.

Voici une première liste de jeux concernés par un tel patch gratuit :

ARMS

Super Mario Odyssey

Captain Toad

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Clubhouse Games

The Legend of Zelda Link’s Awakening

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Game Builder Garage

New Super Mario Bros U Deluxe

Pokémon Scarlet

Pokémon Violet

Big Brain Academy : Brain vs Brain

La mise à niveau « Switch 2 Edition » : payante

Certains jeux iront plus loin. D’abord, ils bénéficieront d’améliorations graphiques en plus d’une amélioration des performances.

Surtout, Nintendo y ajoutera de nouvelles fonctions comme par exemple des nouveaux niveaux. Par exemple, le jeu Kirby and the Forgotten Land aura le droit à une nouvelle histoire : Star-Crossed World.

Le jeu Kirby and the Forgotten Land aura le droit à une histoire supplémentaire

On parle alors d’un jeu « Nintendo Switch 2 Edition ». C’est-à-dire un jeu Nintendo Switch transformé en jeu Nintendo Switch 2. Un tel jeu acheté dans le commerce pour la Switch 2 ne sera d’ailleurs pas compatible avec la Switch 1.

Si vous possédez déjà le jeu en version Nintendo Switch 1, que ce soit en cartouche ou en version eShop, il faudra acquérir une mise à niveau payante pour faire passer le jeu en version « Nintendo Switch 2 Edition ».

Le cas de Super Mario Party Jamboree, qui intègre un DLC dans sa version Switch 2 // Source : capture d’écran

Notons qu’en fonction des jeux, Nintendo est un plus ou moins bon élève.

Par exemple, dans le cas de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la mise à niveau payante Switch 2 ne propose qu’une amélioration de la définition et de la fluidité, une compatibilité HDR et… l’ajout de la compatibilité avec Zelda Notes dans l’application compagnon sur smartphone. C’est très maigre.

Les jeux concernés :

Metroid Prime 4: Beyond

Pokémon Legends: Z-A

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Kirby and the Forgotten Land (+ Star-Crossed World)

Super Mario Party Jamboree (+ Jamboree Tv)

À quel prix ?

Reste la question du prix que fera payer Nintendo pour faire passer un jeu que l’on a déjà acheté de sa version Switch 1 à la version Nintendo Switch 2 Edition.

On ne connait pas encore le prix en euros, mais le prix en yens nous donne déjà un bel indice. Nintendo aurait une nouvelle fois plusieurs niveaux de prix en tête :

10 euros pour les jeux avec peu d’améliorations comme les jeux Zelda

20 euros pour les jeux qui intègrent du contenu supplémentaire

Gratuit avec le Nintendo Switch Online

Les abonnés à Nintendo Switch Online + Pack d’extension, la version haut de gamme de l’abonnement payant de Nintendo, pourront accéder aux mises à niveau Switch 2 Edition sans frais supplémentaire.

Pour le moment, seuls deux jeux sont confirmés comme faisant partie de cette offre : The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Et les jeux des autres studios ?

Cet article se concentre sur les jeux développés et édités par Nintendo.

Les autres studios de jeux et éditeurs tiers pourront piocher parmi les formules proposées par Nintendo. Certains opteront même sans doute pour vous offrir gratuitement la mise à niveau vers la version Switch 2 Edition. Ce sera d’ailleurs le cas des jeux gratuits comme Fortnite.