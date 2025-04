Prix des jeux Nintendo Switch 2 : Nintendo devient plus cher que Xbox et PlayStation

On attendait une hausse de prix des jeux en passant à la Switch 2, mais Nintendo parvient tout de même à nous surprendre. Non seulement Nintendo rattrape les tarifs de Xbox et PlayStation, mais la marque enjambe la concurrence en devant l’éditeur le plus cher.

Non seulement la Nintendo Switch 2 a un prix de lancement jugé élevé, mais les prix aussi subissent une sacrée hausse de prix.

90 euros pour un jeu premium Nintendo

Comme le souligne Sumimasen Turbo sur X, le prix des jeux Nintendo Switch 2 est en sacrée hausse. Là où il fallait compter entre 60 et 70 euros pour un jeu Nintendo Switch 1, la gamme de prix passe à 80 ou 90 euros. Nintendo augmente le prix de ses jeux par un bond de 20 euros d’un coup.

Le choc est d’autant plus impressionnant que Nintendo a toujours vendu ses jeux moins cher que ceux de PlayStation et Xbox. Ces deux derniers avaient fixé le nouveau tarif des jeux AAA à 80 euros au lancement de la génération en 2020.

Nintendo propose tout de même une petite ristourne de 10 euros pour un achat en version numérique. Le tarif de Mario Kart World passe alors à 80 euros, et celui de Donkey Kong Bananza à 70 euros.

Avec cette annonce, Nintendo repousse donc le prix d’un jeu dans sa version standard. On ne parle, en effet, pas d’une version premium ou collector du jeu intégrant des DLC mais bien de la version la plus simple du titre.

Le risque que Nintendo prend est assez élevé. En effet, si les éditeurs tiers suivent, les jeux proposés sur Switch 2 seront donc plus chers que leur équivalent sur console de salon. On aura certes l’avantage de la portabilité, mais on pourrait sans doute y perdre en performance.

Tout à coup, la théorie d’un GTA VI lancé à 99,99 euros sur PS5 et Xbox prend un peu plus de sens.