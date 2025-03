Nintendo évoque pour la première fois les versions « Switch 2 Edition » des jeux Switch

En marge de son dernier Nintendo Direct, Nintendo évoque l’existence des jeux « Nintendo Switch 2 Edition » et on peut deviner de quoi il s’agit.

Mercredi 2 avril 2025, on en apprendra beaucoup sur la Nintendo Switch 2 lors d’un Nintendo Direct dédié à la console. En attendant, il faut se contenter de quelques bribes d’informations.

Grâce à Best Buy, on a une meilleure idée du calendrier des précommandes. Du côté de Nintendo, la présentation du système de cartouches virtuelles comprend aussi une discrète indication sur les futurs jeux disponibles sur la Nintendo Switch 2.

C’est quoi un jeu « Nintendo Switch 2 Edition » ?

Dans les petites lignes de la page officielle de présentation des cartouches virtuelles, on apprend en effet que « les jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition ne peuvent être chargés que sur une console Nintendo Switch 2 ».

Nintendo fait donc la distinction entre deux types de jeux qui ne pourront fonctionner que sur Nintendo Switch 2. D’un côté les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2. Ce sont les jeux qui ne proposeront pas une version sur Nintendo Switch première du nom.

De l’autre, des jeux « Nintendo Switch 2 Edition », autrement dit, la version Nintendo Switch 2 de jeux qui autrement sont compatibles avec la Nintendo Switch.

Ici, le constructeur fait sans aucun doute référence aux jeux « cross-génération » qui auront le droit à une version améliorée spécifique sur la Nintendo Switch 2. C’est la logique quand deux consoles se succèdent avec la même architecture. C’est aussi ce qu’ont proposés Microsoft et PlayStation en passant à la Xbox Series X et à la PS5.

Quelle est la différence avec la rétrocompatibilité ?

Nintendo a déjà confirmé que la Nintendo Switch 2 sera compatible avec la plupart des jeux Nintendo Switch 1.

Mais ici, on parle d’une version différente d’un jeu tournant sur Nintendo Switch 2.

Vous auriez soit le cas d’un jeu Nintendo Switch 1 tournant en mode Nintendo Switch 1 sur une Nintendo Switch 2. C’est le mode de rétrocompatibilité. Il pourrait bénéficier de quelques améliorations à la marge comme une fluidité stable grâce à la puissance supplémentaire de la console, mais sans travail particulier des développeurs.

Dans l’autre cas, on parle de la version Nintendo Switch 2 d’un jeu Switch 1. Dans ce cas, les développeurs ont créé une version améliorée spéciale du jeu, avec des textures améliorées, des effets supplémentaires, une plus grande définition de rendu et peut-être la prise en charge de spécificité d’ergonomie de la Switch 2 (le mode souris ?)

Mise à jour payante ou jeu différent ?

Ce que la page de Nintendo n’indique pas, c’est la façon dont les joueurs pourront obtenir un jeu en version Nintendo Switch 2 Edition si ils possèdent déjà le jeu d’origine sur Nintendo Switch 1.

Plusieurs cas de figures peuvent être imaginés.

Cas 1 : Nintendo est très généreux

Les joueurs auront automatiquement et gratuitement le droit à la version Nintendo Switch 2 d’un jeu, comme le fait Microsoft avec le Smart Delivery.

On a du mal à imaginer Nintendo se montrer aussi généreux avec ses fans.

Cas 2 : une mise à jour payante à petit prix

Nintendo pourrait sinon emprunter le même chemin que PlayStation et faire payer une mise à jour à petit prix pour faire passer un jeu d’une version Nintendo Switch 1 à une version Nintendo Switch 2 Edition.

Sony a l’habitude de facturer cela une dizaine d’euros. Vous êtes alors propriétaire du jeu d’origine sur Switch 1 et d’un DLC vous permettant de débloquer les améliorations d’une version Switch 2.

C’est l’hypothèse qui semble la plus probable

Cas 3 : il faut tout racheter

Le dernier cas, le moins généreux pour le consommateur, est celui de considérer qu’il s’agit de deux jeux complétements différents. Vous devez donc repasser à la caisse pour obtenir la version Nintendo Switch 2 Edition d’un jeu.

On a du mal à imaginer Nintendo prendre ce chemin après la gestion plus généreuse par Xbox et PlayStation, mais c’est un cas qu’il faut garder en tête.

Un enjeu important

Nintendo sort d’une génération victorieuse avec la Switch 1. C’est l’une des consoles les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Mais les changements de générations présentent des grands risques pour les constructeurs.

Nintendo se souvient sans doute de l’échec de la Wii U après le succès de la Wii et espère ne pas reproduire ses erreurs avec la Switch 2.

Chaque détail compte et on a hâte de voir la marque détailler sa politique de mise à niveau des jeux d’une génération à l’autre.