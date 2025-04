469,99 € et des règles ultra strictes : les précommandes Switch 2, c’est chaud !

Ce Nintendo Direct du 2 avril 2025 a mis le feu aux poudres avec l’annonce officielle de la Switch 2, mais les précommandes, qui débutent le 8 avril, s’annoncent plus compliquées que prévu.

Nintendo a décidé de mettre en place des règles strictes pour les précommandes de la Switch 2, qui débutent le 8 avril 2025. Pour éviter que les scalpers ne raflent tout, il faudra un compte Nintendo actif avec un historique d’achats sur le Nintendo eShop, afin de privilégier les joueurs réguliers. Il faudra un abonnement Switch online actif et ininterrompu depuis au moins deux ans en date du 31 mars 2025.

Les précommandes seront limitées à une console par compte, et certains revendeurs comme Amazon ou Fnac pourraient exiger une inscription à leurs programmes de fidélité (par exemple, Amazon Prime).

De plus, les participants aux Nintendo Switch 2 Experience (événements hands-on prévus en avril-juin) pourraient avoir un accès prioritaire, mais les inscriptions pour ces événements sont déjà closes.

Ces restrictions visent à limiter les bots et les revendeurs, mais elles risquent de compliquer la tâche pour les fans, surtout avec une demande aussi forte.

Les scalpers dans le viseur

Les scalpers, qui achètent en masse pour revendre à des prix exorbitants, ont marqué les lancements de consoles comme la PS5 ou la Switch originale. Nintendo veut à tout prix éviter ce scénario pour la Switch 2.

Malgré ses efforts, les scalpers, souvent équipés de bots, pourraient contourner ces restrictions. La bataille s’annonce rude.

La Switch 2 sera disponible à 469,99 euros pour la version de base sans jeu, et à 509,99 euros avec Mario Kart World en version numérique.

La sortie officielle est fixée au 5 juin 2025, et avec les précommandes qui débutent le 8 avril, il faudra être rapide pour sécuriser sa console avant que les scalpers ne fassent grimper les prix sur eBay ou d’autres plateformes de revente.

Pour avoir une chance de précommander, soyez prêts dès le 8 avril : connectez-vous à votre compte Nintendo, vérifiez votre historique d’achats, et inscrivez-vous aux programmes de fidélité des revendeurs si nécessaire.

Suivre les comptes de Frandroid Bons Plans (X, Facebook, WhatsApp)sur les réseaux sociaux, cela peut aussi aider à repérer les liens de précommande en temps réel, car les notifications des revendeurs sont souvent lentes.

Si vous ratez le coche, évitez de céder aux scalpers – Nintendo promet de réapprovisionner régulièrement après le lancement.

Un assouplissement déjà prévu

Surtout, le géant japonais a ajouté par la suite que sa politique de précommande restrictive pourrait s’alléger au fil du temps. « Les critères de sélection pourront être étendus afin qu’un plus grand nombre de personnes puisse être invitées à précommander une Nintendo Switch 2. Nous continuerons à donner la priorité aux joueurs et joueuses Nintendo Switch les plus dévoués (jusqu’à épuisement des stocks). » Aussi, les moins impatients devraient-ils être servis à termes.

