Nintendo Switch 2 : les microSD Express obligatoires, mais c’est quoi ?

La Switch 2 sera compatible uniquement avec les cartes microSD Express, ce qui laisse les microSD classiques sur le carreau. Si cette décision promet des performances boostées pour les jeux nouvelle génération, elle impose aussi un coût élevé pour les joueurs, avec des prix très importants… 260 euros pour 1 To.

Lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025, Nintendo a confirmé une rumeur persistante : la Switch 2 sera compatible uniquement avec les cartes microSD Express, la firme japonaise abandonne le support des microSD classiques utilisées sur la Switch originale.

MicroSD Express : qu’est-ce que c’est ?

Les cartes microSD Express, introduites par la SD Association en 2019, conservent la même taille et la même forme que les microSD classiques, mais elles intègrent des technologies avancées comme PCIe et NVMe, similaires à celles des SSD modernes.

Contrairement aux microSD standards (UHS-I), limitées à environ 100 Mo/s en lecture, les microSD Express offrent des vitesses bien plus élevées : jusqu’à 900 Mo/s en lecture et 600 Mo/s en écriture pour les modèles comme la Lexar Play Pro.

Cela permet des temps de chargement plus rapides, une gestion fluide des textures en 4K, et une expérience globale optimisée pour les jeux gourmands de la Switch 2.

Pourquoi abandonner les microSD classiques ?

Nintendo justifie ce choix par la nécessité de répondre aux exigences des jeux nouvelle génération. Avec des titres comme Elden Ring ou Cyberpunk 2077 Ultimate Edition prévus sur Switch 2, les microSD classiques, trop lentes, risqueraient de créer des goulots d’étranglement, ce qui entraînerait des temps de chargement longs et des problèmes de performance, comme des textures qui « poppent » à l’écran. Les microSD Express, avec leurs débits jusqu’à 8 fois supérieurs, seraient donc indispensables pour exploiter pleinement la puissance de la console, notamment en mode docké avec la 4K HDR.

Une rétrocompatibilité… à moitié

Bonne nouvelle : les cartes microSD Express sont rétrocompatibles avec les jeux Switch originaux pris en charge par la Switch 2.

Si vous possédez une bibliothèque de jeux Switch, vous pourrez les stocker sur une microSD Express sans problème.

En revanche, l’inverse n’est pas vrai : vos anciennes microSD classiques ne fonctionneront pas sur la Switch 2. Cela signifie que vous devrez re-télécharger vos jeux ou transférer vos données via un processus qui reste à clarifier. Par contre, vous devriez pouvoir quand même ouvrir vos captures d’écran sur une carte microSD classique.

Un prix qui fait grincer des dents

Le principal point noir de cette transition, c’est le coût des microSD Express. Sur Amazon, un modèle de 256 Go est affiché à 100 euros, tandis que la Lexar Play Pro 1 To atteint 260 euros. À titre de comparaison, une microSD classique de 1 To (comme la SanDisk Ultra) se trouve autour de 100-120 euros.

Ce surcoût s’explique par la technologie avancée des microSD Express, mais il représente un investissement conséquent, surtout si vous ajoutez le prix de la Switch 2.

Un choix nécessaire pour l’avenir ?

Si le prix peut rebuter, il faut reconnaître que les microSD Express sont un pari sur l’avenir. Avec 256 Go de stockage interne, la Switch 2 offre une base correcte, mais les jeux modernes, souvent très lourds (plus de 100 Go pour certains titres), rempliront vite cet espace.

Les microSD Express, avec leur capacité à gérer des données massives rapidement, garantissent une expérience fluide sur le long terme, notamment pour les jeux prévus d’ici 2030, qui pourraient atteindre 200 Go.

Faut-il acheter une microSD Express dès le lancement ?

La réponse est oui si vous comptez acheter la Switch 2 à sa sortie le 5 juin 2025. Sans microSD Express, vous serez limité au stockage interne, et vu la taille des jeux annoncés (Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077), cela risque de poser problème rapidement.

Cependant, si vous êtes patient, les prix des microSD Express pourraient baisser d’ici 2026, comme cela a été le cas pour les microSD classiques après le lancement de la Switch en 2017.

