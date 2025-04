La Switch 2 refusera sans doute la microSD de votre Switch

Nintendo a enfin dévoilé sa Switch 2. Parmi les nouveautés, on a quelques restrictions qui sont apparu dont une sur les cartes microSD.

La nouvelle console de Nintendo qui sortira en juin intègre 256 Go de stockage, contre 32 Go pour la Switch originelle. On fait donc x8 là-dessus, ce qui n’est pas un mal puisque les jeux seront plus lourds sur cette console qui supporte le 120 Hz et la 4K en sortie TV.

Pour ceux qui n’auraient pas suffisament de place sur leur Switch 2, Nintendo propose toujours d’étendre leur stockage via une carte microSD.

Néanmoins, il y a ici une bride. Vous ne pourrez pas réutiliser la carte mémoire actuellement insérée dans votre Switch, tout du moins pas si elle ne respecte pas un critère.

La Nintendo Switch 2 n’accepte que les microSD Express. Celles-ci fonctionnent à des vitesses plus élevées et utilisent une ligne PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 qui les rapproche des SSD NVMe. De fait, elle accusent des débits supérieurs aux microSD.

La nouvelle console de Nintendo semble vouloir battre des records de vitesse et ne pas être vue comme une machine un peu lente à se lancer, comme c’est le cas actuellement avec pas mal de jeux sur Switch.

