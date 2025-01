Non, Micromania n’a pas dévoilé le prix de la Nintendo Switch 2

Une rumeur fait le tour du web : un employé de Micromania aurait publié tous les détails autour de la sortie de la Nintendo Switch 2.

Certaines rumeurs se répandent comment une trainée de poudre sur le web, mais il faut toujours être vigilant concernant leurs sources.

C’est le cas d’une rumeur très alléchante autour de la Nintendo Switch 2. Il y a 5 jours, un extrait d’un message publié sur Discord a commencé à faire le tour d’Internet. Il prétend révéler des informations précieuses sur le lancement de la console en France, grâce à des sources venant de Micromania, la célèbre enseigne spécialisée.

La rumeur

On retrouve l’origine de cette rumeur par la capture d’écran de ce message Discord publié sur le subreddit de la Switch 2.

L’auteur de ce message, DoNotDisturb, affirme pouvoir annoncer les prix de la console et des jeux, car il travaillerait pour Micromania. Il avance un prix de 399 euros, des jeux de 69 à 79 euros et 25 jeux au lancement. Le prix du Nintendo Switch Online serait également en augmentation.

Une rumeur qui a été reprise par de nombreux médias dont JVCom en France à travers leur compte X (anciennement Twitter), repartagé plus de 1000 fois et liké plus de 5000 fois.

Une publication très populaire reprend cette rumeur. // Source : capture Frandroid

Pourquoi la source n’est pas crédible

Sans avoir nous-mêmes l’information du prix ou du lancement de la Switch 2, il est difficile de pouvoir totalement démentir cette rumeur, et pourtant on peut affirmer qu’elle ne se base sur rien.

Et pour cause, les commerçants n’ont tout simplement pas été mis au courant des plans de Nintendo à ce stade. Le géant a tout juste diffusé son premier trailer et reprendra la parole au mois d’avril, dans un peu plus de trois mois. Par ailleurs, on estime la sortie de la console au mois de mai ou juin, au mieux, soit dans cinq mois minimum.

Nintendo n’aurait aucun intérêt à mettre dans la boucle les marchands, cinq mois avant la sortie de sa console, sauf à vouloir des fuites dans la presse. Ici, on parle d’un commerçant français, imaginez le nombre de personnes au courant à travers le monde si chaque enseigne dans chaque pays serait déjà mise au courant.

Nous avons posé la question à Clément Grandjean, responsable du pôle recommandation, affiliation et services pour Frandroid, qui est donc en contact avec les distributeurs.

Il nous confirme que comme pour la presse dans le cadre des embargos, « les marques briefent les marchands juste avant ou 24h après une annonce », en particulier dans le cas de géants comme Apple ou Nintendo. Autant dire qu’avant avril « il n’y aura rien ».

Nous avons également pu poser la question à une grande enseigne française, qui nous confirme n’avoir eu aucune information à ce stade.

Alors le prix de la Switch 2 ?

Est-ce que cela veut dire que la Nintendo Switch 2 ne sera pas vendu à 399 euros ? Impossible de le dire aujourd’hui. Ici, la source de cette rumeur pointe vers un prix probable, c’est d’ailleurs l’un des prix que nous avons estimés pour la Switch 2 et sur lequel de nombreux analystes s’accordent.

De même, on peut, en effet, s’attendre à une augmentation du prix du Nintendo Switch Online ou du prix des jeux. Mais c’est simplement du bon sens compte tenu des habitudes des constructeurs lors de changements de génération, et de l’inflation.

Bref, patientons patiemment le mois d’avril pour en apprendre plus sur la console de Nintendo.