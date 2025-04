192 Gbit/s, 8K et 480 W : voici le GPMI, la Chine veut remplacer le HDMI et le DisplayPort

La Chine entre dans la danse des câbles avec le GPMI, une norme qui promet de faire trembler HDMI et DisplayPort. Vitesse folle, puissance énorme.

Le HDMI et le DisplayPort sont deux normes bien établies, et elles sont gérées par des organisations différentes, chacune avec ses propres objectifs et membres.

D’un côté, le HDMI avec le HDMI Licensing Administrator, Inc. (HLA), une entité créée par un groupe de grandes entreprises technologiques. Parmi les fondateurs, on retrouve des noms comme Sony, Panasonic, Toshiba, Philips, Hitachi, et Silicon Image (qui a joué un rôle clé au début).

De l’autre, le DisplayPort, lui, est sous la houlette de la Video Electronics Standards Association, ou VESA, une organisation plus large qui regroupe des centaines d’entreprises du secteur tech (Intel, AMD, NVIDIA, Samsung, etc.).

Et voilà que la Chine vient d’annoncer le General Purpose Media Interface, ou GPMI. Développée par la Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance – un regroupement de plus de 50 entreprises chinoises –, cette nouvelle norme de câble promet de remplacer le HDMI et le DisplayPort. Avec des performances impressionnantes, comme une bande passante allant jusqu’à 192 Gbit/s et une puissance de 480 W.

Une bête de puissance pour la 8K et au-delà

Le GPMI, c’est du lourd. Si vous aimez les chiffres, accrochez-vous : la version Type-B de ce câble peut transporter jusqu’à 192 gigabits par seconde (Gbit/s). Pour vous donner une idée, c’est presque cinq fois plus que ce que le HDMI 2.1 actuel propose (48 Gbit/s max). Et la version Type-C, compatible avec les ports USB-C qu’on voit partout, atteint quand même 96 Gbit/s. Pourquoi c’est important ? Parce que la 8K, avec ses millions de pixels (quatre fois plus que la 4K !), demande une quantité énorme de données pour afficher des images fluides, surtout si vous voulez jouer à des jeux avec un taux de rafraîchissement élevé – imaginez 120 images par seconde, sans saccades.

Mais ce n’est pas tout. Le GPMI ne se contente pas de transmettre des vidéos de folie, il transporte aussi de l’énergie. Jusqu’à 480 watts pour le Type-B et 240 watts pour le Type-C. En comparaison, un HDMI classique ne fournit aucune alimentation, et même l’USB4 ou le Thunderbolt 4 plafonnent à 240 W et 100 W respectivement. Avec le GPMI, vous pourriez alimenter un ordinateur portable gaming costaud et son écran 8K avec un seul câble. Fini les nids de fils derrière le bureau !

Moins de câbles, plus de simplicité

On a tous pesté un jour contre ces câbles qui s’emmêlent ou ces branchements qui nécessitent un diplôme d’ingénieur. Le GPMI veut mettre fin à ce casse-tête. L’idée, c’est de fusionner données et alimentation dans un seul et même câble. Par exemple, avec le Type-B, vous branchez votre PC portable à un écran, et l’écran recharge votre machine tout en affichant votre jeu préféré en 8K. Le Type-C, lui, utilise un connecteur USB-C, donc il est compatible avec beaucoup d’appareils modernes – téléphones, tablettes, laptops.

Et cerise sur le gâteau : le GPMI intègre une fonction de contrôle universel, comme le HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Ça veut dire quoi ? Que vous pourriez, par exemple, utiliser la télécommande de votre téléviseur pour piloter votre box ou votre console connectée en GPMI.

Mais est-ce que ça va vraiment marcher partout ? Pour l’instant, le Type-B semble utiliser un connecteur spécial, donc il faudra des appareils conçus pour. Le Type-C, par contre, a plus de chances de s’imposer rapidement grâce à sa compatibilité USB-C. Reste à voir si les fabricants du monde entier adopteront cette norme chinoise ou s’ils resteront fidèles à HDMI et DisplayPort.

Et après ?

Aujourd’hui, les normes comme DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s) ou HDMI 2.1 (48 Gbit/s) suffisent pour la 4K et un peu de 8K, mais elles montrent leurs limites dès qu’on pousse les réglages au max. Le GPMI, lui, voit plus loin et se prépare pour des usages futurs qu’on n’imagine même pas encore.

Alors, est-ce que le GPMI va détrôner HDMI et DisplayPort ? Pas sûr tout de suite. Ces standards sont bien installés, et il faudra du temps pour que le GPMI se fasse une place. Néanmoins, s’il est adopté massivement en Chine, il est fort probable qu’il dépasse un jour les frontières.