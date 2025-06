Cdiscount fait aussi sa braderie lors des soldes d’été : le TOP 7 des meilleures offres

Les soldes d’étĂ© sont enfin arrivĂ©s et Cdiscount s’y met dĂ©jĂ en baissant le prix de quelques produits high-tech intĂ©ressants. Voici notre sĂ©lection des sept meilleures promotions de l’enseigne.

À l’instar de la Fnac, Darty, Boulanger et tant d’autres marchands de la Tech, Cdiscount rĂ©pond prĂ©sent au coup d’envoi de ces soldes d’étĂ© 2025. Comme Ă son habitude, l’enseigne optimise vos achats en mettant en place des codes promos. Pour vous aider Ă y voir plus clair, nous vous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lection des meilleures offres proposĂ©es par le site marchand français.

Les offres Ă ne pas manquer chez Cdiscount lors des soldes d’Ă©tĂ©

Les codes promo en ligne sont :

15 euros dùs 129 euros d’achat avec le code 15DES129

25 euros dùs 249 euros d’achats avec le code 25DES249

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est une montre connectĂ©e que l’on a dĂ©couverte en 2021. Oui, ça remonte, mais quatre ans aprĂšs, ce modĂšle est toujours aussi recommandable. Design Ă©lĂ©gant, interface fluide, capteurs efficaces… Cette Galaxy Watch 4 Classic a de nombreux atouts, notamment son prix qui chute sous les 100 euros.

Les atouts de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Un bel Ă©cran OLED avec Always-On

Un suivi de santé efficace

Une interface fluide avec WearOS

LancĂ©e Ă 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm, Bluetooth) est aujourd’hui affichĂ©e Ă 99,99 euros chez Cdiscount.

Xiaomi Smart Camera C400

Compacte, facile Ă installer et capable d’offrir des images en 2,5K, la petite camĂ©ra connectĂ©e Xiaomi Smart Camera C400 est proposĂ©e Ă un super prix pendant les soldes d’Ă©tĂ©.

Les points forts de la Xiaomi Smart Camera C400

Un format mini

Des images en 2,5K

La dĂ©tection de personnes grĂące Ă l’IA

Initialement affichĂ©e Ă 49,99 euros, la camĂ©ra connectĂ©e Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 44,99 euros chez Cdiscount. Le modĂšle C200 est de son cĂŽtĂ© proposĂ© Ă 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

TV Qled Continental Edison 55″

Difficile aujourd’hui de trouver un tĂ©lĂ©viseur qui combine un Ă©cran QLED 144 Hz, une barre de son intĂ©grĂ©e, une connectique HDMI 2.1 et Google TV, le tout sous la barre des 500 euros. Continental Edison joue la carte du rapport qualitĂ©-prix maximal avec cette dalle de 55 pouces calibrĂ©e pour le jeu et le cinĂ© maison. Et pour les soldes d’Ă©tĂ©, il affiche Ă excellent rapport qualitĂ©-prix.

Les points forts du Continental Edison

Une dalle QLED de 55 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et Dolby Vision

Le systĂšme Google TV

Une barre de son intégrée avec la technologie Dolby Atmos

Au lieu de 419,99 euros, le Continental Edison CELEDGAM55QV24B est aujourd’hui disponible en promotion Ă 299,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Tineco Floor One S5 Combo

Le Tineco Floor One S5 Combo, livrĂ© avec plusieurs accessoires, est un aspirateur balai qui est aussi capable de laver les sols. Un modĂšle polyvalent et intelligent que l’on retrouve Ă un prix plus doux lors des soldes d’Ă©tĂ©.

Ce qu’il faut retenir du Tineco Floor One S5 Combo

Un aspirateur balai et un aspirateur Ă main

Une serpilliĂšre pour le nettoyage humide

Des capteurs embarqués pour détecter le niveau de saleté

Habituellement proposĂ© Ă 559 euros, le Tineco Floor One S5 Combo est aujourd’hui disponible en promotion Ă 264 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Samsung Galaxy Tab A9

La Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette abordable qui s’adresse aux petits budgets et qui se trouve idĂ©ale pour consulter du contenu. Elle plaira au plus grand nombre grĂące Ă son petit prix qui est aujourd’hui abaissĂ© Ă seulement 99 euros.

Les points essentiels Ă retenir du Samsung Galaxy Tab A9

Un Ă©cran de 8,7 pouces pour la A9 (WXGA+), 11 pouces pour la A9+ (Full HD+)

Deux haut-parleurs ou quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le Samsung DeX

Lancée à 189 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) peut désormais vous revenir à seulement 99 euros sur le site Cdiscount.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

La Galaxy Tab S9 FE de Samsung est une tablette robuste aux caractĂ©ristiques qui se rapproche des fleurons de la marque, sauf le prix. Et aujourd’hui, le tarif est encore plus souple chez Cdiscount lors des soldes.

Une tablette attrayante avec des atouts

Une tablette raffinée avec un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Le S Pen d’inclus, un stylet pratique

Une puce Exynos 1380, puissante et polyvalente

Au lieu de 529 euros lors de son lancement, la Galaxy Tab S9 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 334 euros sur Cdiscount, avec l’utilisation du coupon : 25DES299.

Forfait Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile, qui n’est dĂ©jĂ pas trĂšs cher de base, propose lĂ un forfait idĂ©al pour les plus jeunes avec 5 Go de donnĂ©es mobiles en 4G et des appels, SMS et MMS illimitĂ©s pour seulement 1,99 €/mois.

Le forfait Cdiscount Mobile 5 Go // Source : Frandroid

Pourquoi opter pour ce forfait Cdiscount Mobile ?

Parce que la carte SIM ne coĂ»te qu’un euro

Parce que le réseau Bouygues couvre 99 % du territoire

Parce que c’est sans engagement et qu’Ă tout moment vous pouvez changer

Avec ce forfait mobile 4G sans engagement, Cdiscount s’adresse aux bourses modestes et aux personnes qui n’utilisent que trĂšs peu de donnĂ©es mobiles. 1,99 euros par mois pour 5 Go de donnĂ©es mobiles en 4G, difficile de faire mieux.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matiĂšre de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂȘtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2024

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂȘtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-premiĂšre (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂźte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accĂšs, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.