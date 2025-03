À côté des ventes flash d’Amazon, Cdiscount riposte avec des offres plus alléchantes en multipliant les codes promo

Après Amazon, c’est Cdiscount qui cherche à vous faire de belles économies sur vos achats Tech ce printemps. L’enseigne française dégaine trois codes promo pour vous baisser le prix de produits déjà en promotion. Découvrez les offres qui ont retenu notre attention dans notre article.

Les ventes flash de printemps d’Amazon battent leur plein, et pourtant, il n’y a pas que sur le site américain que les bonnes affaires coulent à flots. Cdiscount lance de son côté des remises immédiates sur tout le site avec trois codes promotionnelles. Certains produits très demandés bénéficient ainsi de promotions inédites. Découvrez les meilleures offres dans cet article.

Les meilleures offres Tech chez Cdiscount

Si Amazon lance ses ventes flash de printemps, le site e-commerçant français Cdiscount lance plusieurs codes promo pour réduire la facture finale :

15 euros de remise dès 129 euros d’achat avec le code 15DES129

25 euros de remise dès 299 euros d’achat avec le code 25DES299

50 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code 50DES499

Apple MacBook Air M2

L’ultraportable d’Apple dans sa version M2 a été remplacé par la puce M3, et maintenant la puce M4 mais l’ancien processeur en a encore dans le châssis pour plusieurs années. Il est encore plus intéressant quand une ristourne est appliquée et le fait chuter sous les 850 euros.

Apple MacBook Air M2 // Source : FRANDROID – Melinda DAVAN-SOULAS

Les avantages du MacBook Air M2

L’écran bien calibré

La puce M2, toujours aussi véloce

16 Go de RAM & 256 Go en SSD

Le MacBook Air M2 d’Apple en version 16 Go de RAM et 512 Go de SSD a vu son prix fortement chuter depuis l’arrivée de la version M4. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir à seulement 849 euros sur Cdiscount grâce au code 50DES499.

Apple AirPods 4

Envie d’AirPods pas trop cher pour accompagner votre nouvel iPhone ? Les AirPods 4 devraient vous convenir. Ils gardent le format Open Fit, mais se déclinent avec ou sans réduction de bruit. C’est d’ailleurs cette version qui est en ce moment la référence la plus abordable pour des écouteurs de la marque à la Pomme, et qui ne coûte pas plus de 115 euros aujourd’hui grâce à cette offre.

Apple AirPods 4 // Source : Chloé Pertuis / Frandroid

Que proposent les AirPods 4

Ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans les oreilles (pour ceux qui n’aiment pas les intra)

Compatibles avec l’Audio Spatial et le Dolby Atmos

Ils sont très légers, on les sent à peine dans les oreilles

Dans leur version sans ANC, les AirPods 4 d’Apple sont vendus à 149 euros, mais en ce moment sur Cdiscount, ils reviennent à 114 euros après avoir appliqué le code 15DES129.

Vous pouvez également retrouver la version avec ANC en promotion : elle passe de 199 euros à 174 euros avec le code 15DES129 sur Cdiscount.

AirPods Pro 2 (USB-C)

Les AirPods Pro 2 ont troqué leur port Lightning contre un port USB-C. Le reste ne change pas, et c’est tant mieux : leurs performances audio sont toujours aussi excellentes, et le prix est d’autant plus intéressant après 55 euros de remise.

Les AirPods Pro 2 pour illustration // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Pourquoi faut-il craquer pour les AirPods Pro 2 ?

La restitution du Dolby Atmos est impressionnante

Une autonomie solide de 5h avec ANC + le boitier de charge

Une réduction du bruit active au top !

Au lieu de 279,99 euros à leur lancement, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) sont maintenant disponibles à 239 euros chez Cdiscount, mais en appliquant le code 15DES129, ils passent à 224 euros.

Apple TV 4K (2022)

Les box TV sont des produits très efficaces qui viennent compléter les fonctions de votre téléviseur. L’Apple TV 4K (2022) s’impose comme l’une des meilleures références des boîtiers multimédias disponibles sur le marché et devient plus intéressante avec cette petite ristourne.

L’Apple TV 4K (2022) pour illustration // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Ce qu’on apprécie de l’Apple TV 4K (2022)

Sa qualité d’image : 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos et 120 im/s

tvOS, une interface fluide et épurée et l’Assistant Siri réactif et utile

L’écosystème d’Apple

Normalement disponible en version Wi-Fi avec 64 Go de stockage à 169 euros, l’Apple TV 4K (2022) est aujourd’hui remisé à 154,99 euros sur le site Cdiscount, grâce au code 15DES129.

Medion Erazer Crawler E50

Le Crawler E50 est un PC portable à vocation gaming, en témoigne sa carte graphique dédiée, une Nvidia GeForce RTX 4050. Pas de quoi faire tourner Cyberpunk 2077 avec les taquets au maximum, mais quand même de quoi se faire plaisir avec quelques titres récents pour vraiment pas cher.

Les points intéressants de ce laptop Medion

Une carte graphique Nvidia RTX 4050

i5 12e gen + 16 Go RAM

Un écran de 16 pouces Full HD

Au lieu de 699 euros, le laptop Medion Erazer Crawler E50 est aujourd’hui remisé à 549 euros sur Cdiscount avec le code 50DES499.

Pack PS5 Digital

La PlayStation 5 Slim est la version de la console de Sony qui est un peu plus fine et légère que l’originale. Il existe une version Digital, sans lecteur disque donc, et qui se trouve d’ailleurs dans un pack avec le jeu Astro Bot à un prix plus attractif grâce à un code de réduction.

La PS5 DE peut se coucher // Source : FRANDROID

Les forces de la PlayStation 5 Slim

Son stockage revu à la hausse, avec 1 To dont 822 Go d’espace libre

Elle fait 1,3 kilo de moins, ce qui n’est pas négligeable

La nouvelle interface qui facilite l’installation d’un nouveau SSD et du lecteur disque

Petit plus : Astro Bot offert

En ce moment chez Cdiscount, on trouve un pack contenant la PS5 Digital avec le jeu Astro Bot à 399 euros, mais en appliquant le code 25DES299, le pack revient à 374 euros.

Sony Pulse Elite

Avec son design singulier, ses performances exemplaires et son ergonomie étonnante, le Pulse Elite de Sony est un casque qui a de ravir les joueurs et les joueuses. Il fera la paire avec votre PS5 et devient plus accessible aujourd’hui.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Sony Pulse Elite en résumé

Un joli design

Une excellente immersion

Une triple connectivité

Lancé à 149 euros, le casque Sony PlayStation Pulse Elite s’affiche aujourd’hui à 129,99 chez Cdiscount, et grâce au code 15DES129, il peut vous revenir à 114,99 euros seulement.

SSD Samsung 990 Evo plus (2 To)

Le SSD NVMe Samsung 990 Evo Plus de 2 To est une bonne solution à envisager si vous souhaitez améliorer nettement les performances de votre PC. La bonne nouvelle, c’est qu’il est actuellement proposé à un très bon prix chez Cdiscount.

Les atouts du SSD NVMe Samsung 990 EVO

Une interface PCIe Gen 4.0 x 4

De bonnes vitesses de transfert

Une capacité de stockage considérable

Affiché à 171,17 euros, le SSD Samsung 990 Evo plus (2 To) est désormais disponible à 135,75 euros sur le site Cdiscount, mais après avoir appliqué le code 15DES129, il tombe à 120,75 euros.

Meta Quest 3

Le Meta Quest 3 est un casque qui combine réalité virtuelle et réalité mixte, comme l’Apple Vision Pro, mais le premier est bien moins cher que le deuxième. Et c’est encore plus le cas chez Cdiscount, qui fait passer son prix de 699 euros à sa sortie, à 499 euros grâce à un code promo.

Qu’offre le Meta Quest 3 ?

La réalité virtuelle et mixte

Un confort amélioré (40 % plus fin que le Meta Quest 2)

Des performances élevées

Une compatibilité avec plus de 500 jeux

Auparavant affiché à 699,99 euros, le casque VR Meta Quest 3 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur Cdiscount. En appliquant le code 50DES499, il passe à 499 euros.

Dyson Wash G1

Dyson a fait son entrée sur le marché des nettoyeurs de sols, étendant ainsi sa domination. Car comme on pouvait s’en douter, le Dyson Wash G1 est à la fois performant et esthétique. Son prix est assez élevé, mais Cdiscount vient baisser son prix avec 150 euros de réduction.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Dyson Wash G1 en bref

Il plaît pour son ergonomie et sa maniabilité

L’efficacité du lavage des sols

Et son entretien presque agréable

Au lieu de 699 euros, le Dyson Wash G1 est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros chez Cdiscount avec le code 50DES499.

XGIMI Halo+

Le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ permet de transformer votre pièce en salle de cinéma en rien de temps. Une bonne référence que l’on recommande davantage en promotion.

Que propose le Xgimi Halo+ ?

Un petit vidéoprojecteur compact avec batterie intégrée

Capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 200 pouces

Lumineux avec 700 lumens

Sans oublier Android TV

Avec un prix barré à 699 euros, puis réduit à 559 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ est aujourd’hui en promotion à 509 euros grâce au code 50DES499 sur le site Cdiscount.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro a beau être sortie il y a deux ans, elle reste une montre sportive parfaitement équilibrée. Elle est encore plus intéressante maintenant qu’elle chute à 144 euros.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Que retenir de la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung ?

Une montre robuste avec un écran Oled de qualité

Avec de nombreuses mesures de santé

Une autonomie de plus de 2 jours

Au lieu de 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est désormais proposée à seulement 144 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.