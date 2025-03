L’Ecovacs Goat G1-800 tond votre pelouse, pas votre portefeuille, avec cette remise de 100 € sur Amazon grâce aux Ventes Flash de Printemps

Si vous avez un grand terrain et pas la foi de passer la tondeuse régulièrement, Amazon vous facilite la vie en proposant le robot Ecovacs Goat G1-800 pour 799 euros au lieu de 899 euros.

Vous connaissez sûrement les aspirateurs robots, mais avez-vous entendu parler des robots tondeuses ? Le principe est le même : vous le déposez dans son petit coin, de jardin cette fois-ci, vous le configurez pour passer à des horaires où il ne dérange personne et il s’occupe de tondre la pelouse. C’est tout ce qui est au programme de l’Ecovacs Goat G1-800, disponible avec 11 % de remise, et bien plus encore, comme tout ce qui est fonctions de sécurité et de surveillance de votre jardin.

Les points forts de l’Ecovacs G1-800

Il peut s’occupe d’une zone de tonte de 800 m²

Une autonomie de 160 minutes avec une seule charge

La caméra panoramique et le fisheye surveillent aussi votre jardin

Lorsqu’il a été commercialisé, l’Ecovacs Goat G1-800 coûtait 1 099 euros. Depuis quelque temps, vous le retrouvez plutôt à 899 euros, et même 799 euros pendant les ventes flash de printemps sur Amazon.

Un gazon bien tondu sans faire d’efforts

L’Ecovacs Goat G1-800 est un robot tondeuse avec une lame flottante capable de travailler sur tous les terrains, même les plus difficiles avec des pentes qui vont jusqu’à 45 %. Son utilisation est simple : vous placez le robot tondeuse sur votre terrain et il s’occupe du reste. Avec la technologie d’évitement des obstacles 3D AIVI, il va tourner automatiquement autour de ce qui le gêne avant de reprendre son chemin.

Il s’adapte à toutes les formes de jardin, peu importe où est située votre maison. Il va longer les bords et les côtés pour passer partout. Il est capable de délimiter jusqu’à 16 zones sur lesquelles vous pouvez configurer des zones interdites. C’est pratique parce que ça évite de mettre des cordes sur votre terrain. Une fois que la tondeuse a fait une cartographie de la zone, vous pouvez tout régler via l’app sur smartphone.

La tondeuse fait aussi office de dispositif de surveillance

L’Ecovacs Goat G1-800 est équipée de deux caméras : une panoramique et un fisheye. Elles vous permettent de voir où se situe le robot tondeuse lorsque vous lancez l’app, mais aussi de surveiller ce qu’il se passe dans votre jardin avec envoi de notifications à la clé. Le robot va suivre un chemin logique pour proposer une tonte uniforme, ce qui permet un rendu agréable à l’œil.

La marque annonce que l’appareil peut travailler pendant 160 minutes environ et couvrir une surface de 800 m², ce qui permet d’entretenir la majorité des terrains où il est installé. Il propose une largeur de coupe de 22 cm pour une hauteur réglable entre 3 et 6 cm, si vous souhaitez un jardin à l’anglaise. Ensuite, il retourne sur sa base, se recharge, et si jamais ce n’est pas suffisant, il repart continuer le travail là où il s’est arrêté, car il a gardé sa dernière position en mémoire.

