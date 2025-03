Une bonne tablette Android à moins de 100 €, c’est l’offre d’Amazon pendant les Ventes Flash de Printemps

La Lenovo Tab M9 est la tablette tactile familiale par excellence, adaptée aux petits budgets. C’est d’autant plus le cas qu’à l’occasion des ventes flash de printemps Amazon, elle passe de 179 euros à seulement 99 euros.

Lenovo n’a plus rien à prouver, car la marque a su se placer à tous les niveaux : aussi bien dans les produits haut de gamme que les plus abordables. PC portables et tablettes sont les fers de lance de Lenovo. Avec la Lenovo Tab M9, vous avez une tablette qui, de base, est déjà bien abordable et convient à un usage familial. Elle a été lancée à 179 euros et pendant les quelques jours de ventes flash de printemps sur Amazon, vous bénéficiez de 80 euros de remise.

Les points forts du Lenovo Tab M9

Une autonomie constructeur annoncée à 13h

Des dimensions compactes de 214 x 136 x 7,9 mm

Elle est équipée de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

Alors qu’elle était lancée à 179 euros en mars 2023, elle a naturellement baissé de prix et revient, pendant les ventes flash de printemps Amazon, à son prix le plus bas, c’est-à-dire 99 euros.

Une tablette au format miniature qui fait une bonne liseuse

La Lenovo Tab M9 prend le parti de faire partie des petits modèles, qui tiennent bien dans la main et ne pèsent pas grand-chose. Elle fait seulement 344 g et affiche un écran HD de 9 pouces qui affiche 1280 x 720 pixels. Alors c’est peut-être un peu trop juste pour visionner des contenus vidéos, même si ça peut sauver un long trajet en voiture avec des enfants. Mais dans un usage quotidien pour consulter ses mails ou autre, elle est bien adaptée.

Là où elle brille, c’est son mode de lecture immersif qui fait que vous avez l’impression d’avoir une véritable liseuse en main. L’écran se teinte aux couleurs d’une vraie page de livre, pour ne pas fatiguer vos yeux. II y a même des effets sonores qu’il est possible de jouer pour mieux plonger dans vos e-books.

Une puissance contenue mais qui suffit amplement

Sous le capot de la Lenovo Tab M9, vous retrouvez la puce MediaTek Helio G80. Un processeur qui équipe pas mal de produits de la marque, comme la Tab M10 Plus, la Tab K10 Pro et d’autres références comme la TCL Tab 11 Gen2 ou la Realme Pad. Donc une puce qui a fait ses preuves, même s’il ne faut pas s’attendre à des miracles. Ici, elle est accompagnée de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire eMMC que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Comme ça, vous pouvez stocker sur la carte tous vos ebooks, films et fichiers audios, et garder la mémoire interne de la tablette pour les applications. En plus, elle propose un son Dolby Atmos, une vraie petite prouesse pour ce genre d’appareil. Avec sa batterie de 5 100 mAh, vous pouvez enchaîner 13 h de lecture vidéo avec une seule charge et même brancher un casque avec la prise jack 3,5 mm.

Si jamais vous cherchez une bonne petite tablette tactile sans dépasser votre budget, vous pouvez trouver votre bonheur dans notre guide d’achat dédié aux modèles pas chers.

