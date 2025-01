Lenovo Tab P11 (2nd gen) : une bonne tablette Android qui coûte deux fois moins cher qu’à son lancement

Entre son écran 120 Hz, son endurance et son format pratique à transporter, la tablette Lenovo Tab P11 (2nd Gen) a tout pour plaire, notamment les petits budgets. Eh oui, on la trouve à seulement 179 euros contre 349 euros de base.

La Lenovo Tab P11 est une tablette Android entrée de gamme du côté de la marque chinoise, avec un prix très intéressant pour les caractéristiques qu’elle propose. Elle garantit une bonne expérience au quotidien sur son écran Oled en définition 2K. Aujourd’hui, son rapport qualité-prix passe de bon à très bon grâce à cette remise de près de 50 % sur son prix d’origine.

La Lenovo Tab P11 (2nd Gen) est intéressante pour…

Ses finitions soignées et son petit format

Son écran Oled de 11.5 pouces rafraîchi à 120 Hz

Son endurance : batterie de 7 700 mAh

Habituellement vendu à 349,90 euros, Lenovo Tab P11 (2nd Gen) de 2022 voit son prix baisser à 179,99 euros chez E.Leclerc. Notez que son prix le plus bas sur ces 30 derniers jours était de 229 euros.

Excellente pour le divertissement

Esthétiquement, la Lenovo Tab P11 (2022) propose une conception soignée. Avec son format rectangulaire et ses tranches plates, la prise en main est bonne et ses 520 g facilitent son transport. Elle a beau être proposé à un tarif contenu, la firme chinoise délivre une tablette qui a de beaux arguments pour convaincre le public.

À commencer par son écran de 11,5 pouces. Une fois allumée, on a droit à une bonne expérience visuelle grâce à sa technologie Oled et sa définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels). La qualité d’image est au rendez-vous et sera idéal pour regarder des contenus vidéos. La marque propose même un son Dolby Atmos grâce aux quatre haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive. Cerise sur le gâteau, la dalle profite d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Résultat : l’affichage est fluide et cela rend la navigation et le streaming plus agréables.

Une expérience utilisateur fluide au quotidien

Pour fonctionner, l’ardoise de Lenovo s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G99, couplé avec 4 Go de mémoire vive. Il ne s’agit pas de la puce la plus véloce qui existe, mais elle assure une expérience utilisateur fluide sous Android, avec tout même quelques ralentissements pouvant intervenir, notamment avec les jeux 3D. Elle sera plus à l’aise pour la lecture de vidéo, surfer sur le net, etc. Elle conviendra aussi à un usage professionnel, puisqu’il est possible de l’utiliser avec un stylet ou encore y ajouter un clavier pour la transformer en PC portable.

Enfin, côté autonomie, la marque propose une grande batterie de 7 700 mAh. La tablette se montre suffisamment endurante pour être utilisé un peu tous les soirs (navigation, réseaux sociaux, jeu vidéo et streaming vidéo) avant de devoir la recharger en fin de semaine. En revanche, la charge se fait lentement. À noter, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Si vous n’êtes pas convaincu par la solution de Lenovo, il existe d’autres références sur la même tranche tarifaire sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.