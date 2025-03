LG OLED65B4E : le cinéma est à l’honneur des ventes flash de printemps d’Amazon avec 300 € de réduction

Avec sa gamme OLED B4, LG propose un téléviseur de 65 pouces qui affiche de la 4K sur une dalle White-OLED accessible à 1 199 euros sur Amazon, contre 1 499 euros habituellement.

La gamme OLED B4 de LG date de 2024, avril plus précisément. Elle a été présentée comme étant l’entrée de gamme des modèles OLED et est disponible en trois formats : 55, 65 et 77 pouces. L’offre de réduction de 20 % due aux ventes flash de printemps Amazon concerne le 65 pouces. Sachant qu’il s’agit ici du modèle OLED65B4E, qui différencie du modèle OLED65B4 par l’absence de tuner analogique et de compatibilité audio Nicam Stéréo. Mis à part ça, les caractéristiques techniques sont strictement les mêmes.

Les points forts du LG OLED65B4E

La fréquence de balayage de 120 Hz particulièrement adaptée au gaming

Le processeur Alpha 8 AI4K offre un super traitement de l’image

Les compatibilités HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Le téléviseur connecté LG OLED65B4E est un produit qui coûte normalement 1 499 euros, sauf pendant les ventes flash de printemps Amazon où il passe à 1 199 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le LG OLED 2024 65″. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran de télévision tout indiqué pour le gaming

Ce qu’il y a de bien avec ce TV LG OLED 4K 65 pouces, c’est qu’il est équipé de toutes les technologies pour vous faire passer un bon moment de divertissement. Que ce soit en mode passif : films, séries, concerts, rencontres sportives. Ou en mode actif, notamment les jeux vidéo. Sa dalle OLED de 65 pouces, qui représente quand même 164 cm, affiche une fluidité de 100/120 Hz et est compatible VRR 120 Hz.

Ce n’est pas tout puisqu’elle est compatible HDR10, AMD FreeSync Premium et G-Sync. Donc si vous branchez une PlayStation 5 ou une Xbox Series dessus, vous en profiterez dans les meilleures conditions. L’audio n’est pas reste, parce qu’avec les 2 x 10 W RMS du TV et la compatibilité Dolby Atmos, vous allez plonger au cœur de l’action. Même si ça ne vaut pas une barre de son, à condition de repasser à la caisse.

LG a fait de gros progrès sur l’ergonomie

Le téléviseur fonctionne avec WebOS 24 / ThinQ AI, et ce, grâce au processeur Alpha 8 AI4K qui s’occupe aussi de tout le traitement de l’image en temps réel. Mais grâce à lui, vous profitez d’une certaine fluidité dans la navigation et l’exécution des applications téléchargées. Sans surprise, vous retrouvez les plateformes de streaming les plus connues pour profiter de vos programmes préférées.

La connectique est composée de quatre ports HDMI 2.1 avec compatibilité QMS sur les quatre et eARC sur l’HDMI 3. Vous avez deux ports antennes TV, une sortie optique numérique, deux ports USB, du WiFi, du Bluetooth et un port Ethernet. On aime la compatibilité AirPlay 2 et Chromecast qui permet de caster directement le contenu de son smartphone ou de sa tablette sur le TV.

Si jamais le LG OLED65B4E ne vous a pas convaincu ou que vous souhaitez découvrir des alternatives, vous pouvez consulter le guide des meilleurs TV QLED ou OLED du moment.

