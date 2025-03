Pratique, ce chargeur magnétique 15 W pour voiture est à -33 % à l’occasion des Ventes Flash de Printemps sur Amazon

Le Belkin BoostCharge Pro est un chargeur Qi2 Ă installer dans votre voiture, avec fixation sur la ventilation, pour recharger votre smartphone avec une puissance de 15 W, disponible Ă 39,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon.

Quand on fait de grands trajets en voiture, on aime bien avoir son smartphone Ă portĂ©e de vue, ne serait-ce que pour le GPS. Mais ce genre d’application est Ă©nergivore et il se peut que votre batterie arrive Ă 0% avant d’ĂŞtre Ă destination. Pour remĂ©dier à ça, vous pouvez opter pour le chargeur sans-fil Belkin BoostCharge Pro, un modèle compatible Qi2 pour les iPhone Ă partir de l’iPhone 12 et mĂŞme le Samsung Galaxy S25 et ses deux dĂ©clinaisons. D’autant qu’il bĂ©nĂ©ficie de 20 euros de remise pendant les quelques jours de ventes flash de printemps sur Amazon.

Les points forts du Belkin BoostCharge Pro

La puissance de recharge sans-fil de 15W

Elle fonctionne avec les coques de protection MagSafe

Possibilité de pivoter en mode paysage si besoin

Un chargeur BoosterCharge Pro par Belkin coûte normalement 59,99 euros. Durant quelques jours, vous le retrouvez à 39,99 euros sur Amazon.

Idéal pour charger son iPhone à la volée

Le chargeur Qi2 Belkin BoostCharge est un modèle magnĂ©tique avec une petite pince qui vient se glisser sur une lame de la ventilation pour bien rester en place. Il s’agit de la version avec un câble USB-C vers USB-C. Il vous faudra donc une prise allume-cigare avec un port USB-C, sauf si vous avez un vĂ©hicule moderne qui comprend dĂ©jĂ une prise compatible.

Une fois que tout est en place, vous n’avez plus rien Ă faire. Si ce n’est dĂ©poser votre smartphone, iPhone ou Samsung Galaxy, sur le fameux chargeur. Il va ainsi commencer Ă se charger avec une puissance maximale de 15W, qui fonctionne Ă©galement si vous possĂ©dez une coque compatible MagSafe. Avec lui, votre iPhone 15 regagne 50% de ses capacitĂ©s en 50 minutes, 48 minutes pour l’iPhone 15 Pro.

Ça fait moins de câbles dans la voiture

En utilisant ce chargeur, vous avez l’avantage de n’avoir qu’un seul câble dans la voiture : celui qui alimente le chargeur. Comme ça, votre intĂ©rieur n’est pas encombrĂ© et vous ne risquez pas d’abĂ®mer le port USB-C de votre smartphone si jamais celui-ci venait Ă tomber oĂą si vous le ramassiez Ă la volĂ©e. Comme il est aimantĂ©, il se dĂ©croche très facilement, tout comme il se pose en une fraction de seconde.

En plus, le seul câble est accompagnĂ© d’une sangle de rangement qui fait que ça ne traĂ®ne pas, mĂŞme quand il n’est pas utilisĂ©. Autre petite fonction sympathique de ce chargeur : la possibilitĂ© de mettre le smartphone en mode paysage, non pas pour regarder Netflix, mais pour profiter de votre GPS sur un format plus large, si jamais vous aimez l’utiliser comme ça.

Pour charger votre smartphone en dehors de votre vĂ©hicule, vous pouvez piocher dans notre guide d’achat sur les meilleurs chargeurs rapides.

