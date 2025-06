La réduction de 74 % rend ce vélo électrique de trekking impossible à ignorer pendant les soldes chez Fnac et Darty

C’est l’idéal avec les beaux jours et les vacances qui approchent : le vélo électrique de trekking Tredan Maelle est soldé, et pas qu’un peu. Chez Darty et Fnac, il chute à seulement 549,99 euros, sans compter les aides de l’État.

Tredan est une marque de vélos électriques plutôt récente qui a vu le jour en Bretagne en 2023. Ce sont les Cycles Bertin qui s’occupent de la conception et la création des VAE, et c’est la société Toad qui gère la distribution. Pourquoi Tredan ? Parce que ça signifie « électricité » en breton, tout simplement. Fnac et Darty sont les principaux distributeurs de la marque, c’est donc tout à fait normal de retrouver le modèle Maelle sur leur site. Là où ça devient intéressant, c’est qu’il bénéficie d’une réduction de 1 550 euros (pour sa version S/M) pendant les soldes d’été, ce qui est une occasion incontournable pour se mettre au VAE. La réduction est valable aussi bien sur Darty que sur Fnac.

Les points forts du Tredan Maelle

Le moteur arrière de 250 W et la puissance de couple de 60 Nm

Les roues de 28 pouces apportent un bon confort sur les routes et les chemins

L’autonomie qui va jusqu’à 100 km

Le Tredan Maelle en version S/M (pour les personnes mesurant entre 1,60 et 1,75 m) coûte 2 099,99 euros. Mais pendant les Soldes, il passe à 549,99 euros aussi bien chez Darty que Fnac. N’oubliez pas de vous renseigner sur les aides de l’État et ainsi l’avoir pour une bouchée de pain.

Un vélo de trekking fiable pour la ville comme pour l’aventure

Le Tredan Maelle est un vélo électrique de trekking taillé aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les longues balades sur route ou chemins. Il embarque un moteur arrière AIKEMA de 250 W avec 60 Nm de couple, suffisant pour grimper des côtes sans finir trempé de sueur. La batterie de 468 Wh, discrètement intégrée dans le cadre, permet de rouler entre 70 et 100 km selon le rythme, mais aussi les routes empruntées ou encore la météo. De quoi envisager de longues balades sans stress.

Le confort a été bien pensé : une fourche suspendue SUNTOUR pour amortir les chocs, de grandes roues de 28 pouces pour avaler les kilomètres et une position de conduite agréable, même sur plusieurs heures. L’équipement suit : freins hydrauliques TEKTRO, transmission Shimano 8 vitesses, éclairage complet, écran LCD rétroéclairé, porte-bagages, il ne manque rien. Seul bémol : un poids de 25 kg qui se fait sentir si vous devez le porter ou le manipuler.

Une assistance électrique souple, puissante et personnalisable

Côté moteur, le Tredan Maelle reste simple, mais efficace. L’assistance électrique se déclenche en douceur et pousse franchement quand il faut, surtout au démarrage ou en montée, grâce à son couple de 60 Nm. Vous avez jusqu’à 8 niveaux d’assistance à portée de main, réglables via un écran LCD rétroéclairé signé Bafang.

La batterie lithium-ion de 36 V / 13 Ah est amovible, se recharge facilement. Il faut compter environ 7 h pour la charger complètement donc assurez-vous de bien la brancher le soir si vous comptez l’utiliser le lendemain. L’écran central vous indique d’ailleurs le niveau de batterie, mais aussi la vitesse, la distance parcourue et le mode sélectionné.

Pour en apprendre plus sur l’univers des VAE et découvrir les modèles recommandés par la rédaction, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs vélos électriques.

