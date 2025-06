Decathlon ne plaisante pas avec les soldes : c’est -56 % pour ce VTC électrique Neomouv au look design et 100 km d’autonomie

Decathlon a décidé de faire des heureux pendant les Soldes en divisant par plus de deux le prix du Neomouv Raipon High Frame. Un VTC électrique aussi élégant que performant, en le proposant à 879,99 euros au lieu de 1 999,99 euros.

Vous ne l’aurez sûrement pas manqué, mais depuis quelque temps, il fait beau et chaud un peu partout. Et les Soldes battent leur plein. Le point commun entre ces deux faits, c’est le VTC électrique Neomouv Raipon High Frame qui tombe non seulement à 879,99 euros, mais qui tombe aussi à pic pour aller faire de belles promenades sous les frondaisons. Ou pour aller au travail, d’ailleurs, ce vélo tout chemin est une solide machine avec 100 km d’autonomie maximum et une assistance qui démarre au premier coup de pédale.

Les points forts du Neomouv Raipon High Frame

Son autonomie maximale qui s’élève à 100 km et permet de belles sorties

La position dos droit et la fourche suspendue assurent confort et sécurité

Les roues de 28 pouces avec les pneus anti-crevaison s’adaptent à la ville et aux chemins de campagne

C’est l’une des plus belles réductions de ces soldes d’été 2025 par Decathlon : ce Neomouv Raipon High Frame passe de 1 999 euros à 879,99 euros. Sans oublier que vous pouvez demander des aides à l’État pour faire baisser la facture de quelques centaines d’euros supplémentaires.

Decahtlon propose un VTC électrique confortable

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Tout le monde a sa propre raison de choisir un vélo électrique. Que ce soit pour abandonner la voiture au profit d’un moyen de transport plus écologique ou économique, pour aller travailler plus facilement ou encore se promener. L’avantage de ce Neomouv Raipon High Frame, c’est qu’il peut tout faire : c’est un vélo tout chemin, il peut donc en théorie s’adapter à toute sorte de route.

Pour ça, il est équipé d’un cadre à enjambement haut avec une fourche suspendue ZOOM disposant d’un débattement de 65 mm. Ce qui permet de bien absorber les aspérités de la route, très pratique si vous roulez sur des chemins de terre, de cailloux ou sur une route pavée. Côté accessoires, il est plutôt bien fourni puisqu’il dispose d’un porte-bagage capable de supporter 120 kg, d’un éclairage complet pour la sécurité de nuit et d’une béquille permettant de le laisser debout.

Une autonomie théorique qui pousse à 100 km

Selon la marque, le Neomouv Raipon High Frame peut vous proposer son assistance sur 100 km maximum. Un exploit dû à sa batterie de 547 Wh qu’il faudra quand même revoir un peu à la baisse. 100 km, c’est si les conditions sont idéales et que le conducteur a une stature moyenne. La météo, la nature de la route, la corpulence peuvent jouer sur l’autonomie. Misez plutôt sur 70 km pour ne pas être surpris, d’autant qu’il faut 8 h pour le charger entièrement.

Il y a 5 niveaux d’assistance ainsi qu’un mode Marche à 6 km/h pour accompagner votre vélo à pied. L’aide électrique se déclenche au premier coup de pédale et vous pouvez la contrôler en utilisant l’écran LCD près de la poignée gauche. Celui-ci est connecté en Bluetooth et envoie toutes les informations sur l’app MyNeomouv disponible sur iOS et Android.

Pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle des vélos électriques, vous avez le guide d’achat des meilleurs VAE des Survoltés qui propose des modèles on ne peut plus recommandables.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.