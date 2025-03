De 1 199 € à 799 €, ce VTC électrique Decathlon avec 70 km d’autonomie est le super deal du jour

Si vous cherchez un vĂ©lo de ville pour tous vos dĂ©placements citadins, mais aussi vos balades en forĂŞt, sans vous ruiner, on a le bon plan qu’il vous faut : le Riverside 100 E de Decathlon est en promotion Ă 799 euros, au lieu de 1 199 euros de base.Â

L’enseigne française Decathlon est dĂ©jĂ bien installĂ©e sur le marchĂ© des vĂ©los loisirs (VTTAE, VTC Ă©lectriques). Le Riverside 100 E par exemple, est un de ces vĂ©los tout-chemin adaptĂ©s Ă une utilisation sur des sentiers battus en forĂŞt, mais qui peut aussi convenir pour la ville. Cette rĂ©fĂ©rence bien Ă©quipĂ©e avec une autonomie suffisante pour vos trajets coĂ»te aujourd’hui 800 euros de moins grâce Ă cette offre.

Pourquoi choisir le Decathlon Riverside 100 E ?

Un vélo confortable avec un cadre bas

Une fourche avant suspendue avec un débattement de 63 mm

Une autonomie de 70 km confortable pour partir en balade

Vendu au départ à 1 199 euros, puis réduit à 999 euros, le vélo électrique Riverside 100 E de Decathlon se négocie actuellement en promotion à 799 euros sur le site de la marque.

Un confort optimisé

Le Decathlon Riverside 100 E propose un bon confort, ce qui est important quand on fait du vĂ©lo pendant un bon moment. C’est en partie grâce sa fourche suspendue avec un dĂ©battement de 63 mm. Cette conception permet concrètement d’absorber les chocs et vibrations que l’on peut rencontrer sur des routes non lisses et Ă bosses, par exemple. Les inserts en gel de la selle la rendent confortable, tandis que les pneus anti-crevaison de 28″ vous permettent de rouler aussi bien sur le bitume que sur des terrains un peu plus accidentĂ©s.Â

EsthĂ©tiquement, il a beau laisser apparaitre des soudures et les câbles de freins, il propose un joli design avec son coloris bleu marine. On apprĂ©cie surtout son cadre ouvert, Ă enjambement bas qui permet d’enfourcher le vĂ©lo et d’en descendre facilement. Avec le poids total du vĂ©lo, compris entre 19,5 kg et 22,4 kg en fonction de la taille (S,M ou L) et la prĂ©sence de la batterie, ou non, il peut devenir un inconvĂ©nient dans certaines situations.Â

Efficace pour rouler en ville et sur les sentiers

Concernant sa puissance, le moteur du VAE propose un moteur de 250 W avec un couple de 42 Nm, ce qui est assez pour de petites balades sur des routes plates ou des sentiers peu vallonnés, mais pour les grosses montées, vous risqueriez d’éprouver quelques difficultés sur le vélo, dont la vitesse diminuera grandement. Les freins à disque mécaniques assurent un freinage fiable, mais qui pourra éprouver quelques difficultés sous la pluie.

CĂ´tĂ© accessoires, le garde-boue ou le porte-bagages sont en option… Dommage, mais c’est un vrai plus. Enfin, l’autonomie est plutĂ´t satisfaisante, puisque vous pourrez circuler durant 70 km avec le premier mode d’assistance (mode Eco) et jusqu’à 40 km en mode Boost pour affronter des dĂ©nivelĂ©s plus exigeants.Â

